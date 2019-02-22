مصر للمقاصة يرتقي للمركز الرابع بتعادل سلبي مع الحدود

ارتقى مصر للمقاصة للمركز الرابع في جدول الدوري المصري بعد تعادل سلبي مع حرس الحدود.

تعادل مصر للمقاصة مع حرس الحدود بدون أهداف، ضمن مباريات الجولة الـ24 للدوري المصري.

كانت المباراة خالية من الفرص الحقيقية على مدار شوطيها، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

التعادل رفع رصيد مصر للمقاصة للنقطة الـ35 مرتقيا للمركز الرابع على حساب المقاولون العرب، فيما ارتفع رصيد حرس الحدود للنقطة الـ26 مرتقيا للمركز التاسع.

ويلتقي مصر للمقاصة لمواجهة الزمالك يوم 27 فبراير في ربع نهائي كأس مصر، فيما يلعب حرس الحدود مع النجوم يوم اتنين مارس في الجولة المقبلة من الدوري.

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