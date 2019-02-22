مؤتمر سولشاير: مارسيال ولينجارد قد يعودان أمام ليفربول.. وأدعو فيرجسون ليحاضر اللاعبين قبل اللقاء

يتمنى أوليه جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد، حضور الأسطورة أليكس فيرجسون لإلقاء محاضرة على اللاعبين قبل لقاء ليفربول.

عقد أوليه سولشاير مؤتمرا صحفيا اليوم الجمعة قبل مباراة مانشستر يونايتد وليفربول يوم الأحد المقبل.

وتحدث سولشاير عن إصابات الفريق، فقال "أتمنى وأعتقد أن يكون أنتوني مارسيال جاهزا لمواجهة ليفربول، كذلك جيسي لينجارد لديه فرصة".

"ربما هي مجرد أمنيات أكثر منها توقعات، لكن مارسيال تحديدا لديه فرصة للعودة. سنقيم الأمور خلال يومين تدريب مازالا أمامنا".

وانتقل سولشاير للحديث عن قائمة الفريق، فقال "كل لاعبي الفريق يملكون بعض السمات التي قد تمنحهم خيارات في التشكيل. الطريقة التي لعبنا بها أمام تشيلسي تؤكد بأننا نستطيع اللعب حتى في غياب بعض اللاعبين، لدينا الخيارات الجاهزة".

"الكل متحمس ويريد المشاركة في هذه المباراة (ليفربول). البعض لم يلعب كثيرا هذا الموسم ولكن إن اخترناهم لهذه المباراة فستكون فرصة لهم. لكن إن لم يشاركوا، فقد نلعب بنفس تشكيلة مباراة تشيلسي".

وعن أهمية اللقاء قال مدرب مانشستر يونايتد "لعبت في مثل هذه المباريات كثيرا وأعلم مقدارها. الجماهير والطاقم الفني وكل من يعمل في هذا النادي، يعلم بأن هذه مباراة كبيرة".

"هنا يأتي عملنا. نقل كل هذه الشحنات الايجابية إلى اللاعبين. الأمر لا يتعلق بالعواطف فقط، يجب علينا أن نركز ونسيطر على المباراة مع بعض الروح القتالية كذلك".

"علينا أن نلعب بشكل أفضل مما لعبنا به في مباراة باريس سان جيرمان. هذا ما نركز عليه، لأنها مباراة كبيرة أمام فريق كبير، يجب أن نتعلم من تلك التجربة وأن نبقى في كامل التركيز طوال المباراة".

سولشاير تمنى أيضا دعوة السير أليكس فيرجسون لمحاضرة اللاعبين قبل المباراة، فقال "سنكون مرحبين بالسير أليكس فيرجسون من أجل التحدث مع اللاعبين قبل المباراة إن أراد ذلك. نعلم مدى أهمية الفوز على ليفربول بالنسبة له، كذلك جميع اللاعبين يعلمون مدى أهمية الفوز على ليفربول".

وأخيرا، لم ينس سولشاير الإشادة بخط وسط فريقه، وخاصة بول بوجبا، فقال "بوجبا لاعب رائع طالما كنت معجبا به منذ أن كان صغيرا. هو بطل كأس العالم، قائد حقيقي في غرفة تبديل الملابس وعلى أرضية الملعب".

"يوجد أنواع مختلفة من لاعبين خط الوسط لكن لا أعتقد أن هناك أي لاعب آخر مثله. بيستطيع تسجيل الأهداف ويمتلك بعض الصفات الرائعة. هدفه أمام تشيلسي كان رائعا، ولكنه يستطيع كذلك توزيع الكرة عندما يكون في وسط الملعب".

"أما أندير هيريرا فتراه يظهر بالشكل المطلوب ويغطي كامل أرضية الملعب بمجهوده الكبير. في أول دقيقة من مباراتنا أمام تشيلسي، رأيت هيريرا يضغط على الجهة اليسرى لتشيلسي. يملك الحماس الكبير والروح التي تؤثر على جميع من حوله".

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة ليفربول مساء الأحد المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي.

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