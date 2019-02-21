بيليتش: لست خائفا من الإقالة.. وجائزة مدرب الشهر تثبت أننا على الطريق الصحيح

الخميس، 21 فبراير 2019 - 23:16

كتب : FilGoal

بيليتش - اتحاد جدة

لا يشعر سلافين بيليتش المدير الفني لفريق اتحاد جدة بأي قلق على الرغم من نتائج الفريق في الفترة الأخيرة.

الهلال انتصر على اتحاد جدة بهدفين مقابل لا شيء في الجولة الـ 21 من الدوري السعودي. (طالع التفاصيل)

وتحدث بيليتش عقب المباراة قائلا: "لست خائفا من إقالتي من تدريب اتحاد جدة".

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وأضاف في تصريحاته التي نقلتها صحيفة الرياضية السعودية "اتحاد جدة يسير في الطريق الصحيح".

ودلل "بدليل حصولي على جائزة مدرب الشهر. هذا يدل أننا نسير في الطريق الصحيح".

ورفع الفوز رصيد الهلال إلى 52 نقطة يواصل بهم تصدره لجدول الترتيب بفارق تسع نقاط عن ملاحقه النصر وللأخير لقاء أقل.

أما الاتحاد فهو يعاني الأمرين إذ أن رصيده تجمد عند 15 نقطة يحتل بهم المركز الـ15 وقبل الأخير في جدول الترتيب.

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