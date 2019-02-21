بيليتش: لست خائفا من الإقالة.. وجائزة مدرب الشهر تثبت أننا على الطريق الصحيح

لا يشعر سلافين بيليتش المدير الفني لفريق اتحاد جدة بأي قلق على الرغم من نتائج الفريق في الفترة الأخيرة.

الهلال انتصر على اتحاد جدة بهدفين مقابل لا شيء في الجولة الـ 21 من الدوري السعودي. (طالع التفاصيل)

وتحدث بيليتش عقب المباراة قائلا: "لست خائفا من إقالتي من تدريب اتحاد جدة".

وأضاف في تصريحاته التي نقلتها صحيفة الرياضية السعودية "اتحاد جدة يسير في الطريق الصحيح".

ودلل "بدليل حصولي على جائزة مدرب الشهر. هذا يدل أننا نسير في الطريق الصحيح".

بيليتش: لست خائفاً من الإقالة و #الاتحاد يسير في الطريق الصحيح، بدليل حصولي على جائزة مدرب الشهر. pic.twitter.com/jtuNF3Ipvd — صحيفة الرياضية (@ariyadhiah) February 21, 2019

ورفع الفوز رصيد الهلال إلى 52 نقطة يواصل بهم تصدره لجدول الترتيب بفارق تسع نقاط عن ملاحقه النصر وللأخير لقاء أقل.

أما الاتحاد فهو يعاني الأمرين إذ أن رصيده تجمد عند 15 نقطة يحتل بهم المركز الـ15 وقبل الأخير في جدول الترتيب.

طالع أيضا

تطورات أزمة الأهلي وبيراميدز

تركي آل الشيخ يعلق على بيان الأهلي: لا أتوقع انسحابه.. فهو فريق كبير

أمير مرتضى: سياسة الحساب بالقطعة انتهت في الزمالك.. ونتائج الخصوم لا تضغطنا

مصدر من الأهلي لـ في الجول: جاهزون لمواجهة بيراميدز لكن في الدوري.. وشاركنا في الكأس بالفعل

لاسارتي يتحدث عن أزمة سواريز: شعرت بالمرارة سابقا مع حالة مشابهة