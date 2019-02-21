رئيس أتليتكو يرد على رونالدو: لم تفز بخمس بطولات لدوري الأبطال بل ثلاثة

الخميس، 21 فبراير 2019 - 18:26

كتب : FilGoal

رونالدو

رد إنريكي سيريزو رئيس أتليتكو مدريد على تصريحات كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس والتي قال فيها إنه فاز بدوري أبطال أوروبا خمس مرات فيما لم يتوج الفريق الإسباني باللقب ولا مرة.

وقال سيريزو لإذاعة "سي أر سي" اليوم الخميس: "توضيح صغير رونالدو لم يفز بدوري أبطال أوروبا خمس مرات لكن ثلاثة فقط".

وواصل "أما البطولات التي ظفر بها أمام أتليتكو هو لم يفز بهما حقا".

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وتابع متسائلا "من فاز بالنهائيين أمامنا؟ سأفصح عن ذلك في حواري المقبل".

وكان رونالدو سجل الهدف الأخير في نهائي عام 2014 بين قطبي العاصمة الإسبانية قبل أن يسجل ركلة الترجيح التي منحت ريال مدريد اللقب بعد ذلك بعامين.

وكان رونالدو خسر مع يوفنتوس بهدفين دون رد أمس الأربعاء في ملعب واندا ميتروبوليتانو في ذهاب دور الـ16 من دوري الأبطال.

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