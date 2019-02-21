بتروجت يعطل الإنتاج الحربي ويخرج من مراكز الهبوط بهدف زولا

الخميس، 21 فبراير 2019 - 16:56

كتب : FilGoal

بتروجيت

انتصر بتروجت على الإنتاج الحربي بهدف لأحمد عبد الرحمن زولا، ليخرج أخيرا من مراكز الهبوط في بطولة الدوري.

فاز بتروجت على الإنتاج الحربي بهدف مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الـ23 من الدوري المصري.

وصل الإنتاج الحربي لأول مرة إلى مرمى بتروجت في الدقيقة الـ11. ضربة حرة نفذت بلمسة قصيرة وتسديدة عن طريق موسى دياوارا لكن تصدي جيد من حارس المرمى.

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ومن جديد وصل بتروجيت بتصويبة من محمد فييرا في الدقيقة الـ15 لكن بجانب القائم.

وسدد حمادة طلبة كرة قوية في الدقيقة الـ24 لكن في الشباك الجانبية للمرمى، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي شوط المباراة الثاني، سجل بتروجت الهدف الأول في الدقيقة الأولى بعد تمريرة رائعة من شكري نجيب، يقابلها أحمد عبد الرحمن زولا بلمسة تحت عامر عامر حارس الإنتاج.

وكاد بتروجت يضيف هدفا ثانيا في الدقيقة الـ47. أحمد عفيفي توغل وسدد كرة قوية مرت من الجميع، وأنقذها عبد الوهاب عنان من على خط المرمى، لينتهي اللقاء بفوز بتروجت بهدف مقابل لا شيء.

فوز بتروجت رفع رصيده للنقطة الـ22 مرتقيا للمركز الـ15، وليخرج من مراكز الهبوط بعد فترة طويلة قبع فيها بالمركز الأخير.

وعلى الجهة الأخرى، تجمد رصيد الإنتاج الحربي عند النقطة الـ31 في المركز السادس.

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