مفاجأة بدخول الرقص على الموسيقى للألعاب المرشحة بأولمبياد 2024.. وخروج الاسكواش والكاراتيه

كشفت اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس 2024 عن ترشيحاتها للألعاب الجديدة التي ترغب في إضافتها للبطولة عن طريق اللجنة الأولمبية الدولية وشهدت غياب رياضتي الاسكواش والكاراتيه.

وكان دخول "البريك دانس" أو الرقص على موسيقى الهيب هوب ضمن الألعاب المرشحة للإدراج في الألعاب الأولمبية 2024 بمثابة المفاجأة الكبرى في ظل خروج رياضات أخرى.

وجاء الرقص على موسيقى الهيب هوب ضمن أربع رياضات اقترحها مسؤولوا اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس 2024 بالإضافة لرياضات ركوب الأمواج والتسلق والتزلج على الألواح والثلاث رياضات ستبدأ جميعها في أولمبياد طوكيو 2020.

ومن المقرر أن تنظر اللجنة الأولمبية الدولية في الاقتراح المقدم من اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس 2024 في ديسمبر 2020 أي بعد النسخة المقبلة من دورة الألعاب الأولمبية المقرر إقامتها في طوكيو صيف 2020.

وكشف توني إستروجيت رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس 2024 أن إدارج الألعاب الرياضية الجديد سيجعل الأولمبياد أكثر حضرية وفنية وهو ما تهدف له اللجنة.

وكانت المفاجأة الأخرى هي عدم اختيار رياضة الكاراتيه المقرر انطلاقها أولمبيا لأول مرة في أولمبياد 2020.

وعن ذلك أصدر الاتحاد العالمي للكاراتيه WKF بيانا رسميا تعليقا على القرار وكتب فيه "إنه حزن عميق".

وقال أنطونيو أسبينو رئيس الاتحاد العالمي للعبة تعليقا على عدم الإدراج بأولمبياد 2024: "لقد تطورت رياضتنا بشكل كبير في السنوات الماضية، وسيكون أول ظهور أولمبي لنا في 2020".

وتابع "عملنا الفترة الماضية مع الاتحاد الفرنسي لتحقيق هدفنا بالإدراج في أولمبياد باريس 2024، وكنا نعتقد أننا استوفينا جميع المتطلبات لكن حلمنا لم يتحقق".

أما رياضة الاسكواش والتي فشلت مرة أخرى في دخول دورة الألعاب الأولمبية ولن تكن هناك فرصة قبل 2028 فأصدر الاتحاد العالمي للعبة واتحاد اللاعبين المحترفين بيانا مشتركا ردا على اختيارات اللجنة المنظمة بباريس.

وجاء في بيان الاسكواش "نؤمن أن الاسكواش يمكنه أن يندمج بسهولة وسلاسة في البرنامج الأولمبي بأقل التكاليف والمجموع الأمثل لعدد اللاعبين المشاركين".

وتابع "ملعبنا الزجاجي التفاعلي سيسمح للاسكواش جلب الكثير من الإثارة بجوار أي معلم رائع للمدينة المضيفة وإلقاء الضوء على المناطق الحضرية الأقل شهرة".

وتعتبر تلك خيبة أمل كبيرة للعبة الاسكواش بعد الفشل في دخول البرنامج الأولمبي بأخر دورتي ألعاب أولمبية.

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