مدرب الأهلي: عودة المصابين = ثقل وقوة داخل الملعب وخارجه

يرى سامي قمصان المدرب المساعد بالجهاز الفني للأهلي أن الفريق سيزداد قوة بعودة باقي اللاعبين المصابين.

وقال قمصان عبر قناة ناديه: "كثرة الإصابات كانت عائقا أمامنا، وبعودة باقي المصابين مثل حسام عاشور وأحمد فتحي ومحمد نجيب ووليد أزارو، ستكون المنافسة أقوى بين اللاعبين وسيزداد الفريق ثقلا داخل الملعب وخارجه على مقاعد البدلاء".

وأضاف "عودة المصابين ستؤدي أيضا إلى أداء ونتائج أفضل وبالتالي الفوز بالبطولات".

وعن الفوز على الداخلية في الدوري، قال مدرب الأهلي: "حققنا ثلاث نقاط مهمة، نعمل للفوز دائما، صعوبة اللقاء تكمن في أن كل الفرق تقاتل لحصد نقطة سواء للمنافسة على الهبوط أو المربع الذهبي".

وأتم سامي قمصان: "نسير بخطى ثابتة ونتمنى تحقيق الهدف الذي نسعى له".

كان الأهلي قد فاز على الداخلية مساء أمس الأربعاء بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الـ23 من الدوري المصري.

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