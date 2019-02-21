مدرب الطلائع: فخور باللاعبين "عدنا بثنائية رائعة أمام الزمالك"

الخميس، 21 فبراير 2019 - 00:51

كتب : FilGoal

احتفال لاعبي طلائع الجيش بهدف أحمد سمير في الزمالك

أشاد لوك إيميل المدير الفني لطلائع الجيش بلاعبيه بعد التعادل مع الزمالك مساء الأربعاء في بطولة الدوري المصري.

وصرح إيميل عبر قناة أون سبورت: "أشكر اللاعبين، فخور بهم".

وأضاف "نعاني من مشكلة دائمة وهي عدم استغلال الفرص أمام مرمى المنافسين، لقد حذرت منها كثيرا، وبالفعل أهدرنا بعض المحاولات قبل أن يتقدم الزمالك".

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وأشار "لقد سجل الزمالك هدفين في مرمانا نتيجة أخطاء دفاعية بسيطة ناتجة عن قلة التركيز، إلا أننا نجحنا في العودة من بعيد بهدفين رائعين".

واختتم لوك إيميل "نستحق هذا التعادل عن جدارة، لقد أثبت فريقي أنه قادر على مواجهة الأندية الكبيرة".

وتعادل طلائع الجيش مع الزمالك مساء اليوم الأربعاء بهدفين لكل فريق، ضمن مباريات الجولة الـ23 من الدوري المصري.

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