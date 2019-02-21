جعفر للزمالك: انتبه تنتظرك مواجهات صعبة

الخميس، 21 فبراير 2019 - 00:45

كتب : FilGoal

أحمد جعفر لاعب الزمالك

حذر أحمد جعفر مهاجم طلائع الجيش فريقه القديم الزمالك مما ينتظره في بطولة الدوري المصري بعد التعادل بالجولة 23 من المسابقة.

وصرح جعفر عبر قناة أون سبورت: "الزمالك أفضل فريق في الدوري، وأتمنى أن يركز اللاعبون في الفترة القادمة لأنه تنتظرهم مواجهات صعبة".

وأضاف "لاعبو طلائع الجيش رجال وقدموا مباراة قوية أمام فريق كبير بحجم الزمالك".

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وأشار "لقد نجحنا في العودة بعد التأخر بهدفين وخرجنا بنتيجة إيجابية، فهي مهمة صعبة للغاية".

وتعادل الزمالك مع طلائع الجيش بهدفين لكل فريق، ضمن مباريات الجولة الـ23 من الدوري المصري.

التعادل رفع رصيد الزمالك إلى 52 نقطة في الصدارة، يليه بيراميدز والأهلي 45 نقطة.

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