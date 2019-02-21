جعفر للزمالك: انتبه تنتظرك مواجهات صعبة

حذر أحمد جعفر مهاجم طلائع الجيش فريقه القديم الزمالك مما ينتظره في بطولة الدوري المصري بعد التعادل بالجولة 23 من المسابقة.

وصرح جعفر عبر قناة أون سبورت: "الزمالك أفضل فريق في الدوري، وأتمنى أن يركز اللاعبون في الفترة القادمة لأنه تنتظرهم مواجهات صعبة".

وأضاف "لاعبو طلائع الجيش رجال وقدموا مباراة قوية أمام فريق كبير بحجم الزمالك".

وأشار "لقد نجحنا في العودة بعد التأخر بهدفين وخرجنا بنتيجة إيجابية، فهي مهمة صعبة للغاية".

وتعادل الزمالك مع طلائع الجيش بهدفين لكل فريق، ضمن مباريات الجولة الـ23 من الدوري المصري.

التعادل رفع رصيد الزمالك إلى 52 نقطة في الصدارة، يليه بيراميدز والأهلي 45 نقطة.

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