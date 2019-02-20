لاسارتي: نعاني بسبب أرضية الملاعب.. وهذا هو الحل

يرى مارتين لاسارتي المدير الفني للأهلي أن أداء الفريق في بطولة الدوري المصري يتأثر كثيرا بسوء أرضية الملاعب.

وقال لاسارتي عبر قناة الأهلي: "بالطبع أرضية الملعب تؤثر علينا ولا تساعدنا ونجد في أحيان كثيرة اللاعبون يتعثرون بالسقوط على الأرض".

وأشار المدرب الأوروجوياني "لابد من تحسين نوع الحذاء الذي يرتديه اللاعبون لتجنب هذه الأزمة، وارتداء أحذية أكثر ثباتا فوق أرضية الملعب".

وأكمل "حققنا فوزا مستحقا على الداخلية وعانينا نسبيا في الشوط الثاني لسيطرة وتفوق المنافس، قبل أن نهدأ بتسجيل الهدف الثالث".

واستمر في حديثه "مباراة الداخلية كانت مواجهة خاصة بعد تعثر المنافسين، وكان لابد من المكسب وبالفعل نجحنا في استغلال الفرصة".

وأتم تصريحاته "كرة القدم لها 4 أرجل هي التكنيك والتكتيك والعامل البدني والنفسي، أتابع الناحية النفسية دائما أثناء 90 دقيقة، فمن الممكن تهدئة اللعب لكن دون النزول بمستوى اللعب".

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