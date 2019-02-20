يوسف: ركلة الجزاء زادت ثقة الداخلية.. ومن الصعب أن نلعب 90 دقيقة بسرعة عالية

الأربعاء، 20 فبراير 2019 - 23:12

كتب : FilGoal

محمد يوسف مدرب الأهلي

اعترف محمد يوسف المدرب العام للأهلي بتراجع أداء فريقه في بعض الفترات خلال مباراة الداخلية رغم تحقيق الفوز.

وفاز الأهلي على الداخلية بثلاثية مقابل هدف في الجولة الـ23 للدوري المصري.

وقال يوسف عقب المباراة لقناة أون سبورت: "سيطرنا على الشوط الأول بالكامل وسجلنا هدفين ولكن ركلة جزاء الداخلية في الشوط الثاني زادت من ثقتهم".

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وأضاف "الداخلية فتح خطوطه للهجوم بعدما سجل الهدف وكان من الطبيعي أن نتراجع، وليس منطقيا أن نلعب 90 دقيقة بسرعة عالية في ظل خوض مباراة كل 3 أيام".

وأكمل "نجحنا في استغلال المساحات في دفاع الداخلية بعد الهدف وكان لنا أكثر من فرصة خطيرة إلى أن سجل جيرالدو الهدف الثالث".

وأتم تصريحاته "الدوري لا يزال طويلا والمنافسة أصحبت قوية ومشتعلة".

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 45 نقطة بالتساوي مع بيراميدز وبفارق 7 نقاط عن الزمالك المتصدر.

ولعب الأهلي حتى الآن 20 مباراة مقابل 21 للزمالك و23 لبيراميدز.

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