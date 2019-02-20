عبد العال: أجبرت الأهلي على الدفاع.. ونسبة فوز أي فريق أمام الأحمر 20%

الأربعاء، 20 فبراير 2019 - 23:04

كتب : FilGoal

علاء عبد العال - الداخلية - الأهلي

يرى علاء عبد العال المدير الفني للداخلية أن أداء فريقه تغير خلال شوطي اللقاء الذي انتهى بفوز الأهلي 3-1، اليوم الأربعاء، في بطولة الدوري المصري.

وقال عبد العال عبر إذاعة الشباب والرياضة: "الأداء كان سيئا في الشوط الأول، لقد دخل مرمانا هدفين بأخطاء ساذجة ولعبنا بدون خط هجوم، وهنا النيجيري إيشا تعرض للظلم لأنه لم يجد مساعدة من إسلام جابر وأوكا".

وأوضح "إسلام جابر كان يعاني من إصابة قبل المباراة، من الممكن أن يكون تحامل على نفسه ولكن هذا خطأ لأنه سيؤثر على أداء الفريق".

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وأشار "في الشوط الثاني كان الداخلية أفضل من الأهلي سيطرنا على وسط الملعب، وسجلنا هدفا ويكفي أن لاسارتي أجرى تبديلين دفاعيين، إلا أن الهدف الثالث قضى على المباراة".

وعن سبب عدم الدفع بالمخضرم حسام باولو في التشكيل الأساسي رد مدرب الداخلية "باولو يلعب بانتظام ولتفادي الإجهاد ومنح الفرصة لمهاجم آخر، قررت إشراك إيشا فهو مواليد 2000 لاستغلال سرعته ضد مدافعي الأهلي".

وكشف عبد العال "عاتبت باولو بعد المباراة فهو ليس لاعبا صغيرا لينتظر المشاركة أمام الأهلي أو الزمالك، ولابد أن يكون صبورا وتقبل حديثي".

وأتم تصريحاته "نفكر حاليا في مباراة بتروجيت فهي الأهم، وضعنا مقلق، واحتمالات فوز أي فريق على الأهلي من 10 إلى 20%".

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