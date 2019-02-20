علاء عبد العال: هزيمة بيراميدز وتعادل الزمالك صعبت مهمتنا.. وهذا الفارق بين مواجهتي الأهلي

أرجع علاء عبد العال المدير الفني للداخلية سبب هزيمة فريقه إلى الأخطاء الساذجة التي ارتكبها فريقه خلال الشوط الأول.

وانتصر الأهلي على الداخلية اليوم الأربعاء بثلاثة أهداف لهدف في ملعب بتروسبورت في إطار الجولة 23 من الدوري المصري.

وتحدث علاء عبد العال لقناة "أون سبورت" عقب المباراة قائلا: "كانت مباراة صعبة منذ البداية خاصة مع هزيمة بيراميدز أمام الجونة وتعادل الزمالك مع طلائع الجيش".

وأضاف "رغبة الأهلي كانت كبيرة للغاية في استغلال تعثر منافسيه وتحقيق الفوز واستغل الأخطاء الساذجة التي ارتكبناها وسجل هدفين متتاليين".

وواصل "في الشوط الثاني كنا أفضل وسيطرنا أكثر على اللقاء من الأهلي وكنت أتمنى في إدراك التعادل خاصة بعد تسجيل هدفا من ركلة جزاء لكنهم سجلوا الهدف الثالث وقتلوا اللقاء".

وأكمل "كنت أتمنى استغلال الكرات الثابتة لإدراك التعادل لكن ذلك لم يحدث أيضا".

وبسؤاله ما الفارق بين مواجهتي الدور الأول والثاني خاصة إنه تعادل مع الأهلي في بداية الموسم الجاري قال: "كنا أفضل بكثير ومتماسكون داخل الملعب".

وأتم "في الشوط الأول وقتها خرجنا بالتعادل السلبي وفي الشوط الثاني كنا أفضل عكس اليوم، كما أن عودة المصابين للأهلي والصفقات الجديدة كانت بمثابة إضافة قوية للغاية له".

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