لاسارتي: لا أذكر أنني تعاملت مع مثل هذا الجدول.. ولا يمكن طلب المزيد من اللاعبين

الأربعاء، 20 فبراير 2019 - 22:33

كتب : FilGoal

لاسارتي - الأهلي - حرس الحدود

يرى مارتين لاسارتي المدير الفني الأوروجواني للنادي الأهلي، أن هذا الجدول هو أغرب جدول تعامل معه في حياته.

الأهلي فاز على الداخلية بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الـ23 من الدوري المصري.

وقال لاسارتي في تصريحات لقناة (أون سبورت) عقب اللقاء: "بداية تشكيل مباراة اليوم كان لأسباب فنية، وليس لإراحة اللاعبين أو ضعف لياقتهم، والدليل أننا سيطرنا على مجريات اللقاء في الدقائق الأخيرة".

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وأضاف "في الحقيقة أن بيراميدز خسر والزمالك تعادل وهذا سبب لنا ضغط نفسي قبل اللقاء، لكن علينا أن نفكر في مباراتنا فقط والباقي سيأتي تباعا. مازال المشوار طويلا، أمامنا الكثير وسنستمر بنفس الطريقة".

المدرب الأوروجواني واصل "سعيد وراضي بمستوى اللاعبين. نلعب العديد من المباريات ونذهب لكل مكان ونلعب كل أربعة أيام. لا أذكر أنني تعاملت مع جدول دوري مثل ذلك".

مدرب الأعلى أتبع "لا يمكن طلب المزيد من اللاعبين سوى الفوز بالمباريات. طلب المزيد منهم سيكون غير عادلا".

لاسارتي رد أيضا على سبب الدفع بهشام محمد، وعن رضاه بصفقات يناير، فقال "هشام محمد لعب المباراة السابقة بشكل رائع، وكل مباراة لها رجالها المناسبين".

واسترسل "راض عن صفقات يناير والتجديدات التي تمت، وأحد اللاعبين سنرفع عقده كمكافأة له على مستواه".

وتحدث لاسارتي أيضا عن مستوى حسين الشحات وجونيور أجايي، فقال "ليس سهلا أن تعود بعد غياب خمسة أشهر وتصبح هدافا للفريق، لذلك جونيور أجايي يتألق بشدة، أما بخصوص الشحات فبالنسبة لي قد كان جيدا جدا اليوم".

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