بالفيديو - من خطأ فادح.. أجويرو يسجل في شباك شالكه ويكتب رقم قياسي

الأربعاء، 20 فبراير 2019 - 22:28

كتب : FilGoal

أجويرو - مانشستر سيتي - تشيلسي

عندما تخطئ أمام مانشستر سيتي فلابد أن تدفع الثمن سريعا.. السماوي يتقدم على شالكه.

الفريق الإنجليزي يحل ضيفا على نظيره الألماني في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وسيرخيو أجويرو تقدم للسماوي مستغلا خطأ فادح من الحارس رالف فايهرمان. الأخير مرر الكرة إلى زميله المدافع المضغوط عليه من قبل دافيد سيلفا.

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وسيلفا قطع الكرة لينفرد بالمرمى ويمرر إلى المهاجم الأرجنتيني الذي أسكن الكرة في الشباك بسهولة كبيرة.

وبات أجويرو أول لاعب طوال تاريخ دوري أبطال أوروبا يسجل لفريق إنجليزي في 7 مباريات متتتالية.

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