عبد الحفيظ: نقبل الهدايا.. والدوري في الملعب

شدد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي على أهمية الفوز على الداخلية 3-1 اليوم الأربعاء في بطولة الدوري المصري.

وصرح عبد الحفيظ عبر قناة ناديه "حققنا انتصارا هاما في توقيت مهم بمرحلة تجميع النقاط، نسعى للوصول إلى هدفنا في نهاية المشوار".

وأضاف "لا نرفض الهدايا بالتأكيد، ولكن من المهم أن نركز في طريقنا فالأمر بأيدينا"، وذلك تعليقا على خسارة بيراميدز أمام الجونة 1-2، وتعادل الزمالك مع طلائع الجيش 2-2.

وأشار مدير الكرة بالأهلي إلى أن "نحترم كل الأندية، ولا نتطرق للأمور التحكيمية، رغم أن ركلة الجزاء التي سجل منها فريق الداخلية هدفه كانت من خارج المنطقة، وكادت أن توتر أجواء المباراة".

وأتم عبد الحفيظ تصريحاته "أدعو الجميع للتركيز في الملعب لأن الدوري سيحسم في الملعب، وتنتظرنا مباراة قوية أمام الجونة فهو فريق مميز وإدارته مستقرة".

طالع أيضا

عقاب أحمد سمير.. الزمالك يهدر نقطتين بالتعادل مع طلائع الجيش

أمير مرتضى وأحمد جلال يجتمعان بجروس عقب التعادل مع طلائع الجيش

مصدر من الزمالك لـ في الجول: هدف تعادل الطلائع جعل محمود عبد العزيز لا يشارك

حازم إمام: منذ لقاء جور ماهيا والزمالك متراجع.. وعلى جروس النظر لما كان يفعله جوزيه

إنتر يتساءل حول صحة إصابة إيكاردي في بيان رسمي.. وسباليتي يعلق