إنتر يتساءل حول صحة إصابة إيكاردي في بيان رسمي.. وسباليتي يعلق

أصدر إنتر ميلان اليوم الأربعاء بيانا رسميا تساءل فيه حول صحة ادعاءات مهاجمه ماورو إيكاردي بكونه مصابا ولا يستطيع المشاركة في المباريات.

ماورو إيكاردي النادي : إنتر ميلان إنتر ميلان

وقال النادي الإيطالي في بيانه الذي أصدره عبر موقعه الرسمي: "ماورو إيكاردي خضع لفحص طبي بالرنين المغناطيسي اليوم بسبب أعراض الألم في ركبته اليمنى".

وأضاف "لم تظهر الفحوصات اختلافات كبيرة مقارنة بتلك التي أجريت قبل بداية الموسم الجاري".

هذا البيان أدى إلى مزيد من الشك في مستقبل اللاعب الإيطالي بعدما قال إنه لن يستطيع المشاركة ضد سامبدوريا بسبب الإصابة في ركبته اليمنى.

جاء ذلك بعدما سحب إنتر شارة قيادة الفريق من المهاجم الأرجنتيني وإعطائها إلى سمير هاندانوفيتش قبل لقاء رابيد فيينا النمساوي في الدوري الأوروبي وهي المباراة التي غاب عنها إيكاردي أيضا.

وعلق لوتشيانو سباليتي المدير الفني للنيراتزوري على تلك الفحوصات في مؤتمر صحفي أقيم اليوم قائلا: "بعض المشاكل لا يمكن حلها بالمحادثات الإلكترونية والفيديو ولكن بالكلمات وأن نكون سويا في اتصال حقيقي وجها لوجه".

وواصل "بالنسبة لعلاج إيكاردي فسيتم وضع خطه له ولكن بتقليل الحديث عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتواصل بشكل واقعي أكثر".

وأتم سباليتي "في تلك الحالات يجب أن نتذكر كيف نتعامل سويا لتكون خطوة في الاتجاه الصحيح حتى لو كان العالم أكثر تكنولوجية الآن".

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