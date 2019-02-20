إنتر يتساءل حول صحة إصابة إيكاردي في بيان رسمي.. وسباليتي يعلق

الأربعاء، 20 فبراير 2019 - 18:05

كتب : FilGoal

ماورو إيكاردي - إنتر

أصدر إنتر ميلان اليوم الأربعاء بيانا رسميا تساءل فيه حول صحة ادعاءات مهاجمه ماورو إيكاردي بكونه مصابا ولا يستطيع المشاركة في المباريات.

ماورو إيكاردي

النادي : إنتر ميلان

إنتر ميلان

وقال النادي الإيطالي في بيانه الذي أصدره عبر موقعه الرسمي: "ماورو إيكاردي خضع لفحص طبي بالرنين المغناطيسي اليوم بسبب أعراض الألم في ركبته اليمنى".

وأضاف "لم تظهر الفحوصات اختلافات كبيرة مقارنة بتلك التي أجريت قبل بداية الموسم الجاري".

أخبار متعلقة

لاعب إنتر: نتمنى عودة إيكاردي يوفنتوس: تحركنا من أجل إيكاردي؟ هذا ما قمنا به في الصيف زوجة إيكاردي: سحب الشارة مثل قطع قدمه.. ولم نفكر في الرحيل عن إنتر

هذا البيان أدى إلى مزيد من الشك في مستقبل اللاعب الإيطالي بعدما قال إنه لن يستطيع المشاركة ضد سامبدوريا بسبب الإصابة في ركبته اليمنى.

جاء ذلك بعدما سحب إنتر شارة قيادة الفريق من المهاجم الأرجنتيني وإعطائها إلى سمير هاندانوفيتش قبل لقاء رابيد فيينا النمساوي في الدوري الأوروبي وهي المباراة التي غاب عنها إيكاردي أيضا.

وعلق لوتشيانو سباليتي المدير الفني للنيراتزوري على تلك الفحوصات في مؤتمر صحفي أقيم اليوم قائلا: "بعض المشاكل لا يمكن حلها بالمحادثات الإلكترونية والفيديو ولكن بالكلمات وأن نكون سويا في اتصال حقيقي وجها لوجه".

وواصل "بالنسبة لعلاج إيكاردي فسيتم وضع خطه له ولكن بتقليل الحديث عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتواصل بشكل واقعي أكثر".

وأتم سباليتي "في تلك الحالات يجب أن نتذكر كيف نتعامل سويا لتكون خطوة في الاتجاه الصحيح حتى لو كان العالم أكثر تكنولوجية الآن".

اقرأ أيضا:

لجنة المسابقات تغرم الزمالك لـ3 أسباب.. وتعلن مدة إيقاف علي جبر وطلعت يوسف

هدفا أحمد علي يقودانه لمعادلة الهداف التاريخي للمقاولون

تأجيل دربي مانشستر لأجل غير مسمى

تطبيق Wyscout.. دليل نجوم الكرة للتفوق على منافسيهم

جريزمان ورونالدو.. بين الانتقام أو الاستمرار في قتل الأحلام

إيكاردي إنتر ميلان

نرشح لكم

أخر الأخبار

الهدف الرابع بعد عودته من الإصابة.. أجايي يواصل تألقه ويهز شباك الداخلية 2 دقيقة | الدوري المصري
مصدر من الزمالك لـ في الجول: هدف تعادل الطلائع جعل محمود عبد العزيز لا يشارك 18 دقيقة | الدوري المصري
ثاني أهدافه مع الأهلي.. محمد هاني يسجل الأول في الداخلية 21 دقيقة | الدوري المصري
أمير مرتضى وأحمد جلال يجتمعان بجروس عقب التعادل مع طلائع الجيش 46 دقيقة | الدوري المصري
حازم إمام: منذ لقاء جور ماهيا والزمالك متراجع.. وعلى جروس النظر لما كان يفعله جوزيه 55 دقيقة | الدوري المصري
أحمد سمير: الهدفان تعويض عما حدث معي في الزمالك.. ورفضت الاحتفال احتراما لبيتي وجمهوره 57 دقيقة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بيراميدز يواجه الأهلي والزمالك خلال 5 أيام في الدوري.. وتأكيد موعد مواجهة الكأس 2 بعد سقوط فيتا - هذه هي الحالات التي يتأهل بها الأهلي لربع نهائي دوري الأبطال 3 ناشئ الأهلي المنتقل للزمالك لـ في الجول: رفضوا علاجي وقيدي.. ومدربه السابق يرد 4 اتحاد الكرة يمنع رئيس الزمالك من حضور المباريات

قد ينال إعجابك