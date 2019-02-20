حازم إمام: منذ لقاء جور ماهيا والزمالك متراجع.. وعلى جروس النظر لما كان يفعله جوزيه

قال حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ونجم الزمالك السابق أن ناديه بدأ مرحلة تراجع في الأداء منذ الهزيمة أمام جور ماهيا الكيني بأربعة أهداف لهدفين في الكونفدرالية.

جاء ذلك في تعليق إمبراطور الكرة المصرية على تعادل الزمالك مع طلائع الجيش اليوم الأربعاء بهدفين لكل فريق في الجولة 23 من الدوري المصري.

وتحدث حازم إمام لقناة "أون سبورت 2" قائلا: "الهزيمة أمام جور ماهيا ثم التعادل مع نصر حسين داي وأمام إنبي كان سيحدث نفس سيناريو اليوم ليس عيبا أن تتراجع في منتصف الموسم".

قبل أن يستدرك "لكن يجب أن تعالج ذلك التراجع أنت كمدير فني، اللاعبون ربما بدأوا يشعرون بالإرهاق لذا يجب أن تؤمن وسط ملعبك وتعود للخلف هذا ليس سيئا".

وشدد "طارق حامد كان وحده في منتصف الملعب كان يجب إشراك لاعب ثالث في الوسط مع إعطاء الحرية لفرجاني ساسي".

وأكمل "مانويل جوزيه كان يفعلها في الأهلي حينما يشعر أن فريقه ليس في حالة جيدة كان يشرك لاعب وسط ثالث ويعود للخلف ويفوز بهدف دون رد وعلى جروس النظر لذلك".

وأتم "كان يجب أن يشترك محمود عبد العزيز "زيزو" ولكن جروس كان يشاهد المباراة مثلنا اليوم لذا نسبة تحمله للنتيجة اليوم أكبر من الجميع".

ورفع الزمالك رصيده في صدارة جدول الترتيب إلى 52 نقطة.

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