عقاب أحمد سمير.. الزمالك يهدر نقطتين بالتعادل مع طلائع الجيش

تقدم الزمالك بهدفين، لكن طلائع الجيش عاد في النتيجة وتعادل ليحرم الفارس الأبيض من نقطتين غاليتين في مشوار المنافسة على لقب الدوري.

تعادل الزمالك مع طلائع الجيش بهدفين لكل فريق، ضمن مباريات الجولة الـ23 من الدوري المصري.

ربع ساعة من الضغط

فرصة أولى للزمالك في الدقيقة الثالثة. عرضية وصلت إلى خالد بوطيب داخل منطقة الجزاء، والذي مررها بدوره إلى فرجاني ساسي الذي تأخر في التسديد ليعود الدفاع ويقطعها من أمامه.

مرة أخرى وصل الزمالك بعرضية من عبد الله جمعة، مهدها كهربا بالكعب إلى أوباما، لكن الأخير سدد فوق المرمى.

وسدد كهربا كرة قوية في الدقيقة الـ11، لكن محمد بسام تصدى للكرة بثبات.

ووصل إبراهيم حسن إلى منطقة الست ياردات في الدقيقة الـ14 بعد بينية من أوباما، لكن إبراهيم سدد في الشباك الخارجية.

ربع ساعة إيجابية

بعد الربع الساعة الأولى الضاغطة للأبيض بدون إنتاج، جاءت الإيجابية من الفريقين أخيرا.

وأخيرا أسفر ضغط الزمالك عن هدف أول. كرة ثابتة نفذها كهربا إلى فرجاني ساسي، والذي بدوره مرر الكرة إلى حمدي النقاز على الجهة اليمنى في الدقيقة الـ25، والذي بدوره مرر عرضية أرضية، قابلها أوباما بلمسة في المرمى مسجلا هدفه الثامن هذا الموسم.

ولم ينتظر الزمالك طويلا كي يضيف الهدف الثاني، فمرر إبراهيم حسن بينية إلى كهربا في الدقيقة الـ30، والذي أرسل عرضية أرضية أخرى، تابعها خالد بوطيب في المرمى.

وأثناء ما بدت المباراة في طريقها للحسم، أعاد أحمد سمير، طلائع الجيش للقاء مرة أخرى. عرضية أخرجها الدفاع، وتابعها سمير تسديدة مقوسة ولا أروع في الدقيقة الـ32 على الطائر، سكنت شباك جنش محرزا الهدف الأول.

هجمات متبادلة

وكاد الزمالك يضيف هدفا ثالثا في الدقيقة الـ35. ركنية نفذها إبراهيم حسن داخل منطقة الجزاء، وخرج محمد بسام عليها بشكل خاطئ، ليتابعها محمد عبد الغني المدافع المتقدم، لكن الدفاع أنقذها.

وفي المقابل شكل أحمد سمير خطورة جديدة لطلائع الجيش في الدقيقة الـ42 بعد كرة طولية وصلته على الجهة اليمنى، ليسدد بيسراه لكن بجانب القائم، لينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدفين مقابل هدف.

الشوط الثاني

تدخلات فنية

بعد ربع ساعة هادئة من الفريقين، تدخل الجهازين الفنيين. فشارك فرانك ستيفين بدلا من إسلام جمال في صفوف طلائع الجيش بالدقيقة الـ60، ورد كريستيان جروس بدخول عمر السعيد بدلا من خالد بوطيب.

وأخيرا جاء التهديد الأول لأي من الفريقين في الشوط الثاني. عبد الله جمعة اخترق دفاعات طلائع الجيش من الجهة اليسرى في الدقيقة الـ68 وأرسل عرضية أرضية، أخرجها الدفاع إلى ركنية.

وتدخل لوك إيميل مجددا، فشارك شيكاتارا بدلا من أحمد جعفر في الدقيقة الـ69.

وكما كان الحال في الشوط الأول، استمر أحمد سمير في تهديد مرمى الزمالك، فانطلق بكرة في الدقيقة الـ71 وسدد كرة قوية جانبن القائم بقليل.

وكان التبديل الأخير للزمالك في الدقيقة الـ80، فدفع جروس بأحمد سيد "زيزو" بدلا من إبراهيم حسن.

عقاب أحمد سمير

ولأن الكرة تعاقب المتراخيين، فأدرك طلائع الجيش هدف التعادل في الدقيقة الـ86. كرة وصلت إلى أحمد سمير على حدود منطقة الجزاء، ليسدد كرة رائعة في المقص الأيمن مسجلا هدف التعادل ويرفض الاحتفال أمام فريقه السابق.

كاد أوباما يسجل الثالث القاتل للزمالك في الدقيقة الـ93. بينية رائعة من فرجاني ساسي إلى أوباما الذي سدد بوجه قدمه الخارجي في الشباك الخارجية، لينتهي اللقاء بالتعادل بهدفين لكل فريق.

تعادل الفريقين رفع رصيد الزمالك للنقطة الـ52 في صدارة ترتيب الدوري المصري، فيما ارتفع رصيد طلائع الجيش للنقطة الـ26 في المركز العاشر.

































































































































































































































































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