السابع على التوالي.. الأهلي يستغل تعثر الزمالك وبيراميدز ويشعل القمة بثلاثية في الداخلية

واصل الأهلي انتصاراته المتتالية في الدوري المصري وحقق الفوز السابع على التوالي أمام الداخلية بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ23 للدوري المصري.

جيرالدو النادي : الأهلي الداخلية الأهلي

واشتعلت قمة الدوري المصري بعدما حقق الأهلي الفوز على الداخلية، مستغلا خسارة بيراميدز وتعادل الزمالك في الجولة ذاتها.

وكان بيراميدز خسر من الجونة 2-1، وتعادل الزمالك مع طلائع الجيش 2-2.

وبهذا الفوز وصل الأهلي إلى النقطة 45 في المركز الثالث بنفس رصيد بيراميدز صاحب المركز الثاني والذي يزيد عن الفريق الأحمر بـ3 مباريات.

بينما يتصدر الزمالك جدول الترتيب برصيد 52 نقطة بفارق 7 نقاط عن الأهلي ومباراة.

وصف المباراة

بدأت خطورة الأهلي مبكرا واخترق محمد هاني من الجهة اليمنى في الدقيقة 4 وأرسل عرضية أبعدها دفاع الداخلية.

واستمر ضغط الأهلي ونفذ علي معلول ركلة حرة من الناحية اليسرى وأرسل عرضية خطيرة لم تجد من يتابعها داخل منطقة الجزاء.

ثم سدد جيرالدو بالقدم اليمنى لكن الكرة اصطدمت بمدافع الداخلية وذهبت لركلة ركنية.

وجاءت الدقيقة 20 بخبر سعيد للأهلي وهدف أول في المباراة بعدما انطلق محمد هاني بالكرة من الدفاع ثم مرر إلى السولية الذي أعاد له الكرة داخل منطقة الجزاء ليسدد الظهير الأيمن بطريقة رائعة في شباك محمد صبحي.

وكاد عمرو السولية أن يضاعف النتيجة في الدقيقة 27 بعدما تلقى تمريرة من حسين الشحات داخل منطقة الجزاء وسدد بالقدم اليسرى أعلى العارضة.

وانطلق جيرالدو بسرعة وأصبح في مواجهة المرمى ولكن قبل أن يسدد تعثر لتذهب الكرة بعيدا.

واستطاع جونيور أجايي إضافة الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 38 بعدما تلقى عرضية من علي معلول ثم استلم الكرة ومر بمهارة من مدافع الداخلية قبل أن يسدد بالقدم اليسرى في الشباك.

ومع انطلاق الشوط الثاني استمر ضغط الأهلي واخترق علي معلول منطقة الجزاء بعدما راوغ مدافع الداخلية بطريقة رائعة قبل أن يرسل عرضية أرضية خطيرة لم تجد من يقابلها من الفريق الأحمر.

وأهدر حسين الشحات فرصة تسجيل الهدف الثالث بعدما راوغ ناصر ماهر لاعبي الداخلية ببراعة ومرر له كرة جعلته في مواجهة المرمى قبل أن يسدد بالقدم اليسرى ويمسك بها محمد صبحي.

وأجرى لاسارتي المدير الفني للأهلي التغيير الأول بنزول كريم وليد بدلا من هشام محمد.

وحصل الداخلية على ركلة جزاء في الدقيقة 71 بعدما عرقل أيمن أشرف مدافع الأهلي كيفين موهيري لاعب الفريق العسكري تقدم أحمد سعيد أوكا وسجل منها هدف فريقه الأول.

ثم دفع لاسارتي بالثنائي مروان محسن وحمدي فتحي بدلا من جونيور أجايي وناصر ماهر.

وكاد جيرالدو أن يسجل الهدف الثالث في الدقيقة 85 بعدما سدد بقوة كرة ارتدت من القائم.

لكن اللاعب الأنجولي كان له نصيبا من الأهداف بعدما مرر كريم وليد كرة رائعة إلى حسين الشحات الذي مرر الكرة إلى جيرالدو أمام المرمى الخالي ليسجل هدف الأهلي الثالث ويحقق المارد الأحمر الانتصار السابع على التوالي.

اقرأ أيضا:

بالفيديو - إشبيلية يكرر انتصاره على لاتسيو ويحجز أولى بطاقات ثمن نهائي الدوري الأوروبي

مصدر من الزمالك لـ في الجول: هدف تعادل الطلائع جعل محمود عبد العزيز لا يشارك

أمير مرتضى وأحمد جلال يجتمعان بجروس عقب التعادل مع طلائع الجيش

أهداف الربع الأخير في الزمالك.. أزمة كبرى وتسببت في الإقصاء من بطولة

ثاني أهدافه مع الأهلي.. محمد هاني يسجل الأول في الداخلية