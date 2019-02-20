الداخلية يقلص الفارق أمام الأهلي من ركلة جزاء

قلص أحمد سعيد "أوكا" النتيجة لصالح فريقه الداخلية أمام الأهلي بتسجيله لهدف من ركلة جزاء.

ويواجه الأهلي منافسه الداخلية اليوم الأربعاء في ملعب بتروسبورت في إطار الجولة 23 من الدوري المصري.

وفي الدقيقة 71 احتسب الحكم ركلة جزاء للداخلي بداعي عرقلة أيمن أشرف لكيفين موهيري.

وارتقى أوكا لتنفيذ ركلة الجزاء وسددها بنجاح على يمين محمد الشناوي الذي قفز في الناحية اليسرى من المرمى.

وتعد هذه هي ركلة الجزاء الثالثة التي تسكن شباك الأهلي في الدوري خلال الموسم الجاري بعد الاتحاد السكندري ووادي دجلة.

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