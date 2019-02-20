تشكيل #ليلة_الأبطال - ثلاثي دفاعي من سيتي أمام شالكه

الأربعاء، 20 فبراير 2019 - 21:04

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي - تشيلسي

أعلن تودمينو تيديسكو المدير الفني لشالكه وبيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي تشكيل الفريقين في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وشهد تشكيل السماوي اعتماد بيب على ثلاثي في الدفاع مقابل رباعي في وسط الملعب، أما شالكه فاعتمد على خطة 3-4-2-1.

وجاء تشكيل شالكه كالآتي.

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حراسة المرمى: رالف فايهرمان.

الدفاع: ماتيا ناستاسيتش، ساليف ساني، جيفري بروما.

الوسط: دانييل كاليوري، سوات سيردار، ويستون مكيني، باستيان اكزيبكا.

الهجوم: نبيل بنطالب، مارك أوث، حمزة منديل.

وجاء تشكيل السماوي كالآتي.

حراسة المرمى: إيديرسون.

الدفاع: كايل ووكر، نيكولاس أوتاميندي، إيمريك لابورتي.

الوسط: فيرناندينيو، دافيد سيلفا، كيفن دي بروين، إلكاي جوندوجان.

الهجوم: رحيم سترلينج، سيرخيو أجويرو، بيرناندو سيلفا.

وتقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 12 من شهر مارس المقبل على ملعب الاتحاد.

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