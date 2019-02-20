تشكيل #ليلة_الأبطال - عودة كوستا رفقة جريزمان مع أتليتكو.. ورونالدو يقود يوفنتوس

أعلن دييجو سيميوني المدير الفني لأتليتكو مدريد وماسيمو أليجري المدير الفني ليوفنتوس تشكيل الفريقين في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وشهد تشكيل الروخيبلانكوس عودة دييجو كوستا للمشاركة أساسيا بعد غياب للإصابة فيما جلس ألبارو موراتا على مقاعد البدلاء.

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

الدفاع: خوانفران، خوسيه خيمنيز، دييجو جودين، فيليبي لويس.

الوسط: ساؤول نيجويز، رودري، كوكي، توماس ليمار.

الهجوم: أنطوان جريزمان، دييجو كوستا.

وقاد كريستيانو رونالدو هجوم السيدة العجوز رفقة باولو ديبالا وماندزوكيتش، جاء تشكيل البيانكونيري كالآتي.

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

الدفاع: ماتيا دي تشيليو، ليوناردو بونوتشي، جورجيو كيلليني، أليكس ساندرو.

الوسط: رودريجو بينتانكور، ميراليم بيانيتش، بلايز ماتويدي.

الهجوم: باولو ديبالا، ماريو ماندزوكيتش، كريستيانو رونالدو.

وتقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 12 من شهر مارس المقبل على ملعب أليانز ستاديوم.

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