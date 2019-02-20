الهدف الرابع بعد عودته من الإصابة.. أجايي يواصل تألقه ويهز شباك الداخلية

الأربعاء، 20 فبراير 2019 - 20:48

كتب : FilGoal

علي معلول - جونيور أجاي - الأهلي

واصل جونيور أجايي تألقه مع الأهلي عقب عودته من الإصابة وسجل رابع أهدافه مع المارد الأحمر وتلك المرة الضحية هي شباك الداخلية.

ويواجه الأهلي منافسه الداخلية اليوم الأربعاء في ملعب بتروسبورت في إطار الجولة 23 من الدوري المصري.

وفي الدقيقة 40 انطلق جيرالدو من الناحية اليسرى وتبادل التمريرات مع علي معلول.

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وأرسل معلول تمريرة إلى أجايي الذي تمركز داخل منطقة الجزاء وراوغ مدافع الداخلية ببراعة قبل أن يسدد في شباك محمد صبحي ويعلن عن الهدف الثاني للأهلي.

ومنذ عودته من الإصابة سجل أجايي ثلاثة أهداف قبل مواجهة الداخلية كانت في شباك مصر المقاصة وإنبي وسيمبا التنزاني.

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