أحمد سمير: الهدفان تعويض عما حدث معي في الزمالك.. ورفضت الاحتفال احتراما لبيتي وجمهوره

كشف أحمد سمير لاعب طلائع الجيش عن سبب عدم احتفاله بالهدفين في مرمى الزمالك.

طلائع الجيش تعادل مع الزمالك بهدفين لكل فريق، ضمن مباريات الجولة الـ23 من الدوري المصري.

وقال أحمد سمير في تصريحات لقناة (أون سبورت) عقب اللقاء: "كنا نعلم أننا نلاقي فريق كبير ينافس على الدوري، وكنا نرى أننا لا يمكن أن نخرج من اللقاء دون أي شيء إيجابي".

وأضاف "كنا نعلم أن الزمالك سيلعب مباراة هجومية ونجحنا في استغلال نقاط الضعف لديهم وحققنا التعادل".

صاحب هدفي طلائع الجيش أتبع "الحمد لله على الهدفين. هما تعويض عما حدث معي في الزمالك. لا ظلم في كرة القدم، هكذا هي كرة القدم وربما الخير لي في مكان آخر غير الزمالك".

وعن عدم احتفاله بالهدفين وبكائه عقب اللقاء، قال "لا لست حزينا. أنا سعيد بالتسجيل في الزمالك لكن إشارتي بمثابة اعتذار لجماهير الزمالك".

وواصل "لعبت 10 سنوات بقميص الزمالك في قطاع الناشئين، وفزت ببطولات مع الزمالك. لا يمكن أن أظهر احتفالي لكنيي سعيد بكل تأكيد، ورغم الزمالك مازال هو الأقرب للدوري بإذن الله".

وأتم عما إذا طلب الزمالك عودته مرة أخرى "بالتأكيد سأوافق. الزمالك بيتي وهذا النادي يستحق كل خير، وإذا طلبني سألبي دعوته في أي وقت".

تعادل الزمالك مع طلائع الجيش رفع رصيد الزمالك للنقطة الـ52 في المركز الأول.

وكان أحمد سمير لاعبا في صفوف نادي الزمالك، وحصل مع الفريق على ثنائية الدوري والكاس موسم 2014/2015، قبل أن يرحل معارا إلى الإسماعيلي ثم إلى المصري.

صاحب الـ24 عاما انتقل في موسم 2017/2018 إلى وادي دجلة، ثم منهم إلى الاتحاد السكندري، قبل الانضمام لطلائع الجيش بداية الموسم الجاري.

وشارك أحمد سمير في 22 مباراة هذا الموسم بين الدوري والكأس. سجل فيهم أربعة أهداف وصنع هدفا آخر.

































































































































































































































































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