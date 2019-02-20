عودة مراون.. تعرف على بدلاء الأهلي أمام الداخلية

عاد مروان محسن للظهور مرة أخرى على مقاعد بدلاء الأهلي أمام الداخلية بعد فترة من الغياب.

ويلعب الأهلي ضد الداخلية في الجولة الـ23 للدوري المصري وتقام المباراة بملعب بتروسبورت.

ويغيب مروان محسن عن الأهلي منذ مباراة فيتا كلوب في دوري أبطال إفريقيا بسبب الإصابة.

وجاءت أسماء بدلاء الأهلي أمام الداخلية كالآتي:

شريف إكرامي – حمدي فتحي – أحمد حمودي – مروان محسن – أحمد الشيخ – كريم نيدفيد – ياسر إبراهيم.

ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 42 نقطة، بينما يأتي الداخلية في المركز الـ14 برصيد 22 نقطة.

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