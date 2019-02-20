تشكيل الأهلي - عودة سعد.. وجيرالدو يعوض غياب رمضان أمام الداخلية

عاد سعد سمير لتشكيل الأهلي الأساسي أمام الداخلية بعدما غاب المباراة السابقة ضد الإنتاج الحربي.

ويلعب الأهلي ضد الداخلية في الجولة الـ23 للدوري المصري وتقام المباراة بملعب بتروسبورت.

ودفع مارتين لاسارتي المدير الفني للأهلي بسعد سمير بدلا من ياسر إبراهيم لمنح الأخير قسطا من الراحة بسبب ضغط المباريات.

بينما واصل المدير الفني الأوروجواياني اعتماده على هشام محمد في وسط الملعب بجوار عمرو السولية.

وانتقل حسين الشحات للمشاركة في مركز الجناح الأيسر بدلا من رمضان صبحي الموقوف، على أن يشارك جيرالدو أساسيا في مركز الجناح الأيمن.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني – سعد سمير – أيمن أشرف – علي معلول.

الوسط: عمرو السولية – هشام محمد.

الوسط المهاجم: جيرالدو – ناصر ماهر – حسين الشحات.

الهجوم: جونيور أجايي.

ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 42 نقطة، بينما يأتي الداخلية في المركز الـ14 برصيد 22 نقطة.

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