مورينيو: يوفنتوس يستطيع الفوز بدوري الأبطال أو أتليتكو يقصيه.. الكفة متساوية

يؤمن جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد إن يوفنتوس يستطيع الفوز بدوري أبطال أوروبا خلال الموسم الجاري خاصة لامتلاكه لاعب بإمكانيات كريستيان رونالدو.

لكن المدرب البرتغالي لا يستبعد إقصاء يوفنتوس من قبل أتليتكو مدريد كذلك في المواجهة التي ستجمع بينهما في دور الـ16.

وتحدث مورينيو لـ"تيلي راديو ستيريو" قائلا: "أعتقد أن يوفنتوس يستطيع الفوز بدوري الأبطال خاصة لوجود رونالدو معهم وهم متعطشون للفوز بتلك البطولة".

وتابع "لكنني لن أتفاجئ إن تم إقصاء يوفنتوس من قبل أتليتكو مدريد لأنه فريق لديه طموحات كبيرة".

وواصل المدرب الملقب بالاستثنائي "أتليتكو استثمر كثيرا في الفريق ليكونوا على ثقة من خوض النهائي في ملعبهم في نهاية الموسم الجاري، وربما هم لا يلعبون كرة قدم جيدة لكننا نعرف جميعا كيف يخوض دييجو سيميوني المباريات".

وأكمل "أتليتكو لديه مهاجمين مميزين يستطيعون إحداث الفارق ولهذا قلت أن يوفنتوس يستطيع الفوز باللقب أو أن يقصيه أتليتكو".

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