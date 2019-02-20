مورينيو: يوفنتوس يستطيع الفوز بدوري الأبطال أو أتليتكو يقصيه.. الكفة متساوية

الأربعاء، 20 فبراير 2019 - 19:00

كتب : FilGoal

جوزيه مورينيو

يؤمن جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد إن يوفنتوس يستطيع الفوز بدوري أبطال أوروبا خلال الموسم الجاري خاصة لامتلاكه لاعب بإمكانيات كريستيان رونالدو.

لكن المدرب البرتغالي لا يستبعد إقصاء يوفنتوس من قبل أتليتكو مدريد كذلك في المواجهة التي ستجمع بينهما في دور الـ16.

وتحدث مورينيو لـ"تيلي راديو ستيريو" قائلا: "أعتقد أن يوفنتوس يستطيع الفوز بدوري الأبطال خاصة لوجود رونالدو معهم وهم متعطشون للفوز بتلك البطولة".

أخبار متعلقة

ساري عن مستقبله مع تشيلسي: أفكر أنني المدرب لفترة طويلة إنتر يتساءل حول صحة إصابة إيكاردي في بيان رسمي.. وسباليتي يعلق ساري عن دور كانتي في مركزه القديم: ليس جيدا بما يكفي

وتابع "لكنني لن أتفاجئ إن تم إقصاء يوفنتوس من قبل أتليتكو مدريد لأنه فريق لديه طموحات كبيرة".

وواصل المدرب الملقب بالاستثنائي "أتليتكو استثمر كثيرا في الفريق ليكونوا على ثقة من خوض النهائي في ملعبهم في نهاية الموسم الجاري، وربما هم لا يلعبون كرة قدم جيدة لكننا نعرف جميعا كيف يخوض دييجو سيميوني المباريات".

وأكمل "أتليتكو لديه مهاجمين مميزين يستطيعون إحداث الفارق ولهذا قلت أن يوفنتوس يستطيع الفوز باللقب أو أن يقصيه أتليتكو".

اقرأ أيضا:

لجنة المسابقات تغرم الزمالك لـ3 أسباب.. وتعلن مدة إيقاف علي جبر وطلعت يوسف

هدفا أحمد علي يقودانه لمعادلة الهداف التاريخي للمقاولون

تأجيل دربي مانشستر لأجل غير مسمى

تطبيق Wyscout.. دليل نجوم الكرة للتفوق على منافسيهم

جريزمان ورونالدو.. بين الانتقام أو الاستمرار في قتل الأحلام

مورينيو يوفنتوس أتليتكو مدريد ليلة الأبطال

نرشح لكم

أخر الأخبار

الهدف الرابع بعد عودته من الإصابة.. أجايي يواصل تألقه ويهز شباك الداخلية 4 دقيقة | الدوري المصري
مصدر من الزمالك لـ في الجول: هدف تعادل الطلائع جعل محمود عبد العزيز لا يشارك 19 دقيقة | الدوري المصري
ثاني أهدافه مع الأهلي.. محمد هاني يسجل الأول في الداخلية 23 دقيقة | الدوري المصري
أمير مرتضى وأحمد جلال يجتمعان بجروس عقب التعادل مع طلائع الجيش 47 دقيقة | الدوري المصري
حازم إمام: منذ لقاء جور ماهيا والزمالك متراجع.. وعلى جروس النظر لما كان يفعله جوزيه 56 دقيقة | الدوري المصري
أحمد سمير: الهدفان تعويض عما حدث معي في الزمالك.. ورفضت الاحتفال احتراما لبيتي وجمهوره 58 دقيقة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بيراميدز يواجه الأهلي والزمالك خلال 5 أيام في الدوري.. وتأكيد موعد مواجهة الكأس 2 بعد سقوط فيتا - هذه هي الحالات التي يتأهل بها الأهلي لربع نهائي دوري الأبطال 3 ناشئ الأهلي المنتقل للزمالك لـ في الجول: رفضوا علاجي وقيدي.. ومدربه السابق يرد 4 اتحاد الكرة يمنع رئيس الزمالك من حضور المباريات

قد ينال إعجابك