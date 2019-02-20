ساري عن مستقبله مع تشيلسي: أفكر أنني المدرب لفترة طويلة

الحديث متواصل بشأن مستقبل ماوريسيو ساري مع تشيلسي في ظل تراجع النتائج بالآونة الأخيرة، ولكن مدرب البلوز أكد أنه لم يتحدث عن مستقبله مع إدارة ناديه.

التقارير البريطانية ذهبت بعيدا لدرجة أنها كشفت عن أسماء المرشحين لخلافته حال رحيله عن النادي اللندني، ولكن يبدو أن الإيطالي واثقا من دوره.

وقال ساري في تصريحات نقلتها شبكة سكاي سبورتس: "علي أن أفكر أنني مدرب لتشيلسي لفترة طويلة وإلا فإنني لن استطيع العمل".

وأضاف "لست واثقا من بقائي لمدة طويلة ولكن علي التفكير بهذه الطريقة. أرغب في العمل على هدف بعيد المدى".

وتابع مدرب نابولي السابق حديثه "بالطبع في هذه اللحظة من الصعب التفكير في الفوز 4 أو 5 مباريات على التوالي ولكن كما تعلمون في كرة القدم كل شيء يمكن أن يتغير خلال يوم واحد".

وشدد "أعتقد أننا قبل كل شيء نحتاج أداء جيد ونتيجة جيدة ومع مزيد من الثقة فإننا قادرون على فعل أي شيء".

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