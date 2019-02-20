سيتي صاحب أعلى معدل تهديفي في إنجلترا منذ بداية 2019.. وليفربول سابعا

الأربعاء، 20 فبراير 2019 - 18:34

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي - ليفربول

تصدر مانشستر سيتي ترتيب أعلى الفرق الإنجليزية بحسب المعدل التهديفي منذ بداية عام 2019 وحتى الآن.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية إحصائية عن المعدل التهديفي لكل فرق الدوري الإنجليزي منذ بداية عام 2019.

وجاء مانشستر سيتي في الصدارة بمعدل 3.83 هدف لكل مباراة، بعدما سجل الفريق السماوي 46 هدفا منذ بداية العام وحتى الآن خلال 12 مباراة بمختلف البطولات.

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على الجانب الآخر تراجع ليفربول منافس مانشستر سيتي على لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم من حيث المعدل التهديفي منذ انطلاق عام 2019 ليحصل على معدل 1.5 هدف في المباراة الواحدة.

وخاض ليفربول في 2019 حتى الآن 8 مباريات سجل خلالهم 12 هدفا.

وسبق ليفربول في قائمة أعلى الفرق تهديفا في عام 2019 كل من توتنام وولفرهامبتون ومانشستر يونايتد وأرسنال وكريستال بالاس بالإضافة إلى مانشستر سيتي متصدر القائمة.

وتعادل ليفربول سلبيا على ملعبه أنفيلد أمام بايرن ميونيخ الألماني في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بنفس الرصيد مع مانشستر سيتي ولكن بمباراة واحدة أقل من السماوي.

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