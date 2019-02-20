ساري عن دور كانتي في مركزه القديم: ليس جيدا بما يكفي

الأربعاء، 20 فبراير 2019 - 18:06

كتب : FilGoal

كانتي - تشيلسي - توتنام

شرح ماوريسيو ساري المدير الفني لتشيلسي أسباب اعتماده على نجولو كانتي في مركز الارتكاز بدلا من الوسط المدافع وهو المركز الذي تألق به رفقة ليستر سيتي والبلوز وفرنسا في المونديال.

واعتمد المدرب الإيطالي على لاعبه السابق في نابولي جورجينيو منذ قدومه إذ انتقل كانتي للعب كارتكاز.

وقال ساري: "في هذا المركز أرغب في لاعب قادر على تحريك الكرة بسرعة كبيرة، وهذه ليست أفضل مميزات نجولو كانتي، كانتي مفيد للغاية بالنسبة لنا ولكن هذه ليست أفضل خصائصه".

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وأجاب خلال مؤتمر صحفي لمواجهة مالمو بالدوري الأوروبي ردا على فوز الفرنسي بكأس العالم ولقبي دوري إنجليزي "ولكن في نظام لعب آخر".

وعن الانتقادات الموجهة لأسلوب لعبه من قبل جماهير البلوز "طريقة اللعب مشكلة وهمية. أعلم أنه عندما أكون متأخرا علي الدفع بمهاجم، وعندما أكون متقدما على الدفع بمدافع، ولكني أرغب في رؤية الكرة بطريقة مغايرة".

وتابع "اتفهم إحباط جماهيري جيدا لأنهم اعتادوا على الفوز والآن نحن في مشكلة، ولكن لا توجد طريقة أخرى، علينا أن نؤدي جيدا ونحظى بنتائج جيدة".

وواصل تبريره "كما تعلمون الأمر لا يبدو سهلا لأننا لا نملك وقتا، ولكننا نحاول حل مشاكلنا واحاول الحديث مع لاعبيني ونتفادى أخطاءنا عن طريق الفيديو ولكن هذا ليس سهلا لأننا نلعب كل 3 أيام".

وأتم "علي أن أفكر أننا قادرين على التطور وبسرعة، والتطور لا يتعلق بالنتائج فقط، في المباراة الأخيرة أدينا بشكل جيد خاصة في الشوط الأول ولكن علينا حل مشاكلنا لأننا بقينا في نصف ملعب الخصم 75 دقيقة من أصل 90 دون أن نقدر على التسجيل".

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