تشكيل الأهلي المتوقع – عودة الشناوي ومفاضلة في الوسط.. ومن يكون بديل رمضان ضد الداخلية

يدخل الأهلي مواجهة الداخلية في الجولة 23 من الدوري الممتاز دون رمضان صبحي، فمن يكون بديله؟

من المتوقع أن يحل الأنجولي جيرالدو في التشكيل الأساسي بدلا من رمضان الموقوف بسبب تراكم الإنذارات، في حين يعود فيه محمد الشناوي لحراسة مرمى الفريق بعد إصابته قبل دقائق من مباراة الإنتاج الحربي في الجولة الماضية، والتي فاز بها الأهلي 1-0.

ويفاضل الأوروجوياني مارتين لاسارتي المدير الفني للأهلي بين استمرار هشام محمد مرافقا لعمرو السولية في وسط الملعب، أو التعويل على حمدي فتحي أو كريم وليد "نيدفيد" في مكانه.

وبالتالي، يصبح التشكيل المتوقع للأهلي..

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني – سعد سمير – ايمن اشرف – علي معلول

الوسط: عمرو السولية – هشام محمد - جيرالدو – ناصر ماهر – حسين الشحات

الهجوم: جونيور أجايي

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