الزمالك: لم نرفع سعر شيكابالا على المصري.. وهذا سبب عدم إتمام إعارة محمد إبراهيم

حدد إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك أسباب عدم إتمام إعارة محمد إبراهيم وشيكابالا إلى الإسماعيلي والمصري في شهر يناير الماضي.

وصرح يوسف خلال استضافته ببرنامج "اللعيب" قائلا: "الاتحاد السكندري لم يطلب شيكابالا رسميا، ولم يحدث أيضا أننا رفعنا سعر شيكابالا لانتقاله إلى المصري، بالعكس فإن رئيس نادي الزمالك خفض سعره لأقصى درجة".

وأشار إلى أن "شيكابالا يعلم جيدا حقيقة ما أقوله، ربما تراجع مسؤولو المصري عن ضمه".

وواصل "كلنا نريد مساعدة شيكابالا، لقد دعم النادي كثيرا في فترات لم يكن الفريق يضم لاعبين على نفس المستوى، ولابد أن ينتظم في التدريبات خلال الأشهر الأربعة القادمة، ليعود إلى الزمالك الموسم المقبل، كلنا نحبه ونقدره ولا توجد مشكلة مع المجلس أو الإدارة بل الكل يريد مساعدته".

وأوضح عضو إدارة الزمالك "محمد إبراهيم تلقى عرضا من الإسماعيلي، وطلب الانتقال للعب بانتظام لتواجد أوباما وأيمن حفني في نفس مركزه".

واستدرك "لكن هناك بند حدده مجلس الإدارة بأن كل لاعب يخرج معارا يجب أن يجدد عقده لمدة موسم، لقد رفض محمد إبراهيم هذا البند وأصر على الاستمرار مع الفريق، ولا توجد مشكلة معه أو توقع عليه عقوبات بدليل تواجده في قائمة آخر مباراة للزمالك في الدوري".

وأضاف "لقد طلب محمد إبراهيم وضعه ضمن الفئة الأولى، ولكن وضعنا معايير معينة للرواتب منذ بداية الموسم الجاري وفقا لتحليل فني ورقمي".

واستطرد إسماعيل يوسف "محمد إبراهيم لاعب إمكانياته كبيرة ومؤثر مع أي فريق، وسيكون له دور الفترة القادمة، ينقصه فقط التركيز في الملعب".

وتطرق نجم الزمالك السابق للحديث عن الثنائي كهربا وأيمن حفني، مؤكدا "أحب حفني وأستمتع بوجوده في الملعب، لقد أثبت في كل مباراة شارك بها أنه لاعب مؤثر، كما أنه يحب الزمالك ورفض أكثر من عرض لرحيله عن الفريق".

وأتم تصريحاته "لا توجد مشكلة في عقد كهربا، لقد وقع لمدة 4 مواسم، والاتفاقات المالية في إطار تنظيمها، فهو يبذل مجهودا كبيرا الفترة الماضية، ومستواه البدني عال جدا، يتدرب بقوة وإضاعته للفرص سوء توفيق".

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