مدرب الإسماعيلي لـ في الجول: مواجهة بطل الجزائر حاسمة لتحديد الاستمرار في المنافسة على اللتأهل

شدد أحمد قناوي المدرب العام لفريق الإسماعيلي على مواجهة الدراويش لشبيبة قسنطية الجزائري في دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الإسماعيلي مساء السبت المقبل على ملعب برج العرب الفريق الجزائري في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة من دور المجموعات بعد عودة الدراويش للبطولة من جديد.

وقال أحمد قناوي في تصريحات لـ FilGoal.com: "مواجهة بطل الجزائر هامة وحاسمة جدا".

وتابع "الفوز للإسماعيلي سيجدد الآمال الصعبة في مواصلة المنافسة على التأهل للدور ربع النهائي".

وأضاف "تحقيق أي نتيجة سلبية سيزيد من فوارق النقاط ويصبح أمر الصعود أشبه بالمستحيل ويصعب من المهمة".

وأتم قناوي تصريحاته "ومن خلال تلك الرؤية تأتي استعدادتنا من أجل تحقيق الفوز والتعلق بأمل الصعود حتى أخر وقت".

ويتذيل الإسماعيلي الترتيب بالخسارة في مباراتين أمام مازيمبي والإفريقي التونسي، بينما حقق شبيبة قسنطية الفوز في المباراتين.

اقرأ أيضا

مصدر في بيراميدز لـ في الجول: علي جبر لن يغيب أمام الأهلي

الزمالك: لم نرفع سعر شيكابالا على المصري.. وهذا سبب عدم إتمام إعارة محمد إبراهيم

بالفيديو - إسماعيل يوسف: أتمنى انضمام كينو ودونجا للزمالك

بالفيديو - لمسات مؤثرة في ملخص صلاح أمام بايرن رغم التعادل السلبي

أحمد حسن: اهتمام الجميع بهزيمة بيراميدز يؤكد أن الكل يهابنا