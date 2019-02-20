تشكيل الزمالك المتوقع – استمرار زيزو أساسيا ضد طلائع الجيش

الأربعاء، 20 فبراير 2019 - 10:33

كتب : FilGoal

أحمد سيد زيزو مع الزمالك أمام إنبي

من المتوقع عدم إجراء كريستيان جروس المدير الفني للزمالك أية تغييرات كبيرة على التشكيل الذي فاز على إنبي في الجولة 22 من الدوري، عندما يواجه طلائع الجيش اليوم الأربعاء ضمن مباريات الجولة 23.

هذا يعني أن أحمد سيد "زيزو" سيستمر في مركز الجناح الأيمن عوضا عن إبراهيم حسن، دون أي تغييرات أخرى في التشكيل سوى دخول محمود حمدي "الونش" عوضا عن الغائب محمود علاء.

وأتى تشكيل الزمالك المتوقع كالتالي..

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حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"

الدفاع: حمدي النقاز - محمود حمدي "الونش" – محمد عبد الغني – عبد الله جمعة

الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – أحمد سيد "زيزو" – محمود عبد المنعم "كهربا" – يوسف إبراهيم "أوباما".

الهجوم: خالد بوطيب

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 51 نقطة بعدما خاض 20 مباراة.

أما طلائع الجيش فيحتل المركز العاشر برصيد 25 نقطة بعدما خاض 22 لقاء.

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