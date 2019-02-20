ميسي ينضم للعظماء الـ10 وكابوس سواريز في أبرز أرقام مباراة ليون وبرشلونة

انضم ليونيل ميسي لقائمة أكثر اللاعبين مشاركة في دوري أبطال أوروبا، بينما استمر كابوس لويس سواريز بعدم التسجيل خارج دياره وذلك بعد مباراة برشلونة وليون في دوري أبطال أوروبا.

برشلونة تعادل مع ليون سلبيا في مباراة تألق الحراس وذلك في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا. (طالع التفاصيل)

FilGoal.com يستعرض أبرز أرقام المباراة في السطور التالية..

*دخل ليونيل ميسي قائمة أكثر 10 لاعبين مشاركة في دوري أبطال أوروبا بعدما وصل لمباراته رقم 130.

*لم يفز برشلونة في مباراة خارج ملعبه في الأدوار الإقصائية منذ أن فاز على أرسنال 2-0 في دور الـ16 لموسم 2015-2016.

في تلك الفترة خسر من أتليتكو مدريد وباريس سان جيرمان ويوفنتوس وروما خارج أرضه وتعادل مع تشيلسي.

*نجح برشلونة في التأهل بعد تعادله سلبيا في مباراة الذهاب 4 مرات. بينما فشل في التأهل مرتين فقط.

*سدد برشلونة 25 مرة ضد ليون؛ لتكون أكثر مباراة سدد فيها ولم يسجل منذ بداية جمع إحصائيات دوري أبطال أوروبا من موسم 2003-2004.

*وصل بيكيه لـ 100 مباراة مع برشلونة في دوري أبطال أوروبا ليكون سابع لاعب يدخل نادي المئة مع الفريق الكتالوني في المسابقة بعد تشابي وأندريس إنييستا وميسي وكارليس بويول وفيكتور فالديز وسيرجيو بوسكيتس بالترتيب.

*عادل نجم برشلونة ليونيل ميسي رقم زميله إنيستا ووصل لـ 130 مباراة مع برشلونة في دوري الأبطال.

*تصدى مارك أندري تير شتيجن لـ 17 تسديدة من أصل 20 تم تسديدهم عليه في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

*تصدى القائم أو العارضة لـ 8 تسديدات من ليون في آخر 9 مباريات للفريق في دوري أبطال أوروبا.

*أكمل إيفان راكيتيتش كل تمريراته في الشوط الأول من المباراة والبالغ عددها 29 تمريرة.

*لأول مرة يفشل برشلونة في التسجيل مرتين متتاليتين خارج أرضه في كل المسابقات منذ أبريل 2017.

*لم يسجل لويس سواريز في آخر 16 مباراة لعبها خارج ملعب كامب نو في دوري أبطال أوروبا.

سواريز وصل لـ 1508 دقيقة دون تسجيل خارج ملعبه، بعد أن سجل في مرمى روما في موسم 2015-2016 على ملعب أوليمبيكو.

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