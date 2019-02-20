مواعيد مباريات الأربعاء 20-2-2019 والقنوات الناقلة.. الأهلي والزمالك ويوفنتوس ضد أتليتكو

الأربعاء، 20 فبراير 2019 - 01:55

كتب : FilGoal

فريقي الأهلي والزمالك قبل اللقاء

يشهد اليوم الأربعاء خوض قطبي الكرة المصرية لمباراتين في الدوري المصري.

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الزمالك سوف يواجه طلائع الجيش في الجولة 23 من الدوري في تمام الخامسة والنصف مساء عبر قناة "أون سبورت".

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وفي تمام الثامنة وعبر القناة ذاتها سيواجه الأهلي نظيره طلائع الجيش.

كما أن سموحة سوف يواجه المقاولون العرب في تمام الثالثة عبر القناة ذاتها.

وفي أوروبا سيواجه يوفنتوس نظيره أتليتكو مدريد في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا عبر قناة "بي إن سبورتس 1".

وعبر قناة "بي إن سبورتس 2" سيلتقي مانشستر سيتي مع شالكة في إطار ذات البطولة.

أما عبر قناة "بي إن سبورتس 4" فسوف يلتقي إشبيلية مع لاتسيو في إياب دور الـ32 من الدوري الأوروبي في تمام السابعة مساء.

لمعرفة كل المباريات التي ستقام اليوم والقنوات الناقلة اضغط هنا

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الأهلي الزمالك يوفنتوس أتليتكو مدريد

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