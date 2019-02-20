فالفيردي: برشلونة قوي في كامب نو.. ولكن 0-0 نتيجة خادعة

الأربعاء، 20 فبراير 2019 - 01:54

كتب : FilGoal

إرنستو فالفيردي - برشلونة

بدا إرنستو فالفيردي المدير الفني لـ برشلونة، راضيا عقب تعادل فريقه أمام أوليمبيك ليون، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

عقدة عدم الفوز في الأدوار الإقصائية خارج الأرض استمرت مع برشلونة، ليكتفي بالتعادل 0-0 أمام مضيفه الفرنسي. (طالع التفاصيل)

وقال فالفيردي في المؤتمر الصحفي بعد اللقاء: "لا أعتقد أنه من السهل الفوز خارج أرضك في دوري الأبطال، نحن نواجه فرقا قوية".

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مضيفا: "نحن أقوياء على ملعبنا، ولكن في كل الأحوال يجب الاعتراف بخطورة نتيجة 0-0، سنحتاج إلى دعم الجماهير، التأهل سيحسَم في الإياب".

وواصل: "مشاعري رائعة بشأن المباراة، مستوانا كان جيدا ولكننا توقعنا نتيجة أفضل، كنا جديرين بالفوز ولكن الأمر لم يتحقق".

ونفى فالفيردي أن يكون تفاجأ بتشكيل ليون: "لا، لم نتفاجأ، ليون فريق يلعب بعدة أساليب، لعبوا اليوم بثلاثة لاعبين في الوسط، وديباي لعب كصانع ألعاب لتعويض غياب فقير. في بداية المباراة سنحت لهم عدة فرص، ولكننا استعدنا السيطرة بشكل جيد".

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