الزمالك ضد الطلائع.. بداية رحلة الـ10 مباريات لمعادلة إنجازه التاريخي

حينما يلتقي الزمالك مع طلائع الجيش اليوم الأربعاء فهو سيكون مع بداية على موعد مع اقترابه من رقم تاريخي حققه غريمه التقليدي الأهلي بل وتجاوز إنجازه الشخصي الذي حققه من قبل.

ويواجه الزمالك منافسه طلائع الجيش في ملعب الجيش السويس في إطار الجولة 23 من الدوري المصري.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 51 نقطة بعدما خاض 20 مباراة.

أما طلائع الجيش فيحتل المركز العاشر برصيد 25 نقطة بعدما خاض 22 لقاء.

عدد الانتصارات

حتى الآن فاز الزمالك في 16 مباراة في الموسم الجاري من الدوري ولكن هل تعلم ما هو أكثر موسم حقق فيه الفريق الأبيض أكبر عدد ممكن من الانتصارات؟ موسم 2014-2015.

في ذلك الموسم فاز الزمالك في 26 مباراة ولكن الدوري حينها كان يضم 20 فريقا وليس 18.

ويتبقى للزمالك 18 مباراة في الموسم الجاري من الدوري الفوز في 10 منهم يعني معادلة إنجازه التاريخي والانتصار في 11 يعني كسر رقمه السابق وكتابة تاريخا جديدا.

لكن هل الرقم التاريخي مسجل باسم الزمالك؟ الإجابة لا بل غريمه التقليدي الأهلي.

قبل انطلاق موسم 2017-2018 كان الأهلي والزمالك متعادلان في عدد الانتصارات في موسم واحد وهو 26 لكل منهما.

الأهلي حقق ذلك الأمر في موسم 1974-1975 وكان الدوري حينها يضم 18 فريقا، وعادل الزمالك الإنجاز –كما ذكرنا- في 2014-2015.

لكن في الموسم الماضي حقق الأهلي 28 انتصارا في الموسم الذي ضم 18 فريقا.

وإن أراد الزمالك معادلة إنجاز غريمه التقليدي فسيتعين عليه الفوز في 12 مباراة من أصل 18 متبقية له في الموسم الجاري.

أما إن أراد تسطير تاريخا جديدا باسمه فهو يحتاج للفوز في 13 مباراة أخرى.

والتقى الزمالك بمنافسه طلائع الجيش في 29 مرة عبر التاريخ في كل البطولات وفاز الفريق الأبيض في 17 لقاء وتعادلا في ست مرات وهُزم في مثلهم.

سجل الزمالك في شباك طلائع الجيش 57 هدفا واستقبل 29 آخرين.

الأرقام من موقع تاريخ الكرة المصرية د. طارق سعيد

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