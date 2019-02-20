إسماعيل يوسف: قولا واحدا الزمالك لن يتعاقد مع حارس مرمى.. جنش يستحق حراسة المنتخب

قال إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك إن ناديه لا ينوي دعم مركز حراسة المرمى مؤكدا امتلاكه العديد من اللاعبين المميزين في ذلك المركز.

وتحدث إسماعيل يوسف لبرنامج "اللعيب" عبر قناة "إم بي سي مصر" قائلا: "قولا واحدا الزمالك لا يبحث عن دعم مركز حراسة المرمى".

وواصل "لدينا جنش وهو يستحق حراسة مرمى منتخب مصر وهو حارس كبير".

وأضاف "أيضا نمتلك عماد السيد وهو يقوم بدور الحارس الثاني على أكمال وجه".

وأتم تيجانا تصريحاته قائلا: "أيضا لدينا الحارس الشاب عمر صلاح لو حصل على فرصة فسوف يتألق، لذا الزمالك لا يبحث عن دعم حراسة المرمى هذا سيكون أمر في غاية الصعوبة".

طالع أيضا

طردان وركلة جزاء مهدرة وأهداف رائعة.. الجونة يلحق بـ بيراميدز الهزيمة الثانية في الدوري

أحمد علي يكشف لـ في الجول سبب اشتباكه مع عمر جابر

عودة مروان وحمودي وتواجد الشناوي في قائمة الأهلي لمواجهة الداخلية

قائمة الزمالك - غياب محمود علاء ومدبولي استعدادا لمواجهة طلائع الجيش

"لاتخاذ ما يلزم لحفظ حقوق النادي".. الأهلي يناقش تعديلات الدوري ومواعيد الكأس الخميس