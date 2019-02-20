إسماعيل يوسف: قولا واحدا الزمالك لن يتعاقد مع حارس مرمى.. جنش يستحق حراسة المنتخب

الأربعاء، 20 فبراير 2019 - 00:59

كتب : FilGoal

جنش خلال مران الزمالك في كينيا استعدادا لمباراة جور ماهيا

قال إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك إن ناديه لا ينوي دعم مركز حراسة المرمى مؤكدا امتلاكه العديد من اللاعبين المميزين في ذلك المركز.

وتحدث إسماعيل يوسف لبرنامج "اللعيب" عبر قناة "إم بي سي مصر" قائلا: "قولا واحدا الزمالك لا يبحث عن دعم مركز حراسة المرمى".

وواصل "لدينا جنش وهو يستحق حراسة مرمى منتخب مصر وهو حارس كبير".

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وأضاف "أيضا نمتلك عماد السيد وهو يقوم بدور الحارس الثاني على أكمال وجه".

وأتم تيجانا تصريحاته قائلا: "أيضا لدينا الحارس الشاب عمر صلاح لو حصل على فرصة فسوف يتألق، لذا الزمالك لا يبحث عن دعم حراسة المرمى هذا سيكون أمر في غاية الصعوبة".

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