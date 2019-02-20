مئوية ريبيري ومعادلة إنجاز قديم ولمسات نوير.. أبرز أرقام مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ

دخول فرانك ريبيري نادي الـ100 ومعادلة إنجاز قديم للحُمر والحفاظ على السجل الجيد خارج الأرض كان أبرز أرقام مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ.

هجوم ليفربول لم يدمر دفاع بايرن، ليتعادل الفريقين سلبيا في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا. (طالع التفاصيل)

FilGoal.com يقدم أبرز أرقام المباراة..

** لمس مانويل نوير حارس بايرن ميونيخ الكرة 70 مرة خلال مواجهة ليفربول لتكون أكثر مباراة لمس خلالها الكرة في تاريخ مبارياته بدوري أبطال أوروبا.

** استعاد جوردان هندرسون الكرة 8 مرات. أكثر من كل لاعبي ليفربول مجتمعين

** للمرة الثانية يتعادل ليفربول سلبيا مع فريق لثلاث مرات على التوالي على ملعب أنفيلد. إذ تعادل سلبيا مع بايرن في أخر 3 زيارات للفريق الألماني لملعب الحُمر.

** المرة الأولى كانت ضد توتنام في الفترة ما بين 1969 حتى 1971. تعادلا 4 مرات سلبيا.

** لم يسدد بايرن ميونيخ أي كرة على مرمى ليفربول. لتكون المرة الأولى في دور إقصائي منذ مباراة برشلونة عام 2015.

** عادل ليفربول أفضل إنجاز له بعدم الخسارة أوروبيا في 20 مباراة متتالية على ملعب أنفيلد. فاز في 14 وتعادل 6 مرات. الرقم القياسي مُسجل بـ 40 مباراة في الفترة ما بين 1974 حتى 1991.

** لم يخسر بايرن ميونيخ في أخر 9 مباريات أوروبية خاضها خارج أرضه.

** لم يسجل روبرت ليفاندوفيسكي هداف بايرن ميونيخ أي هدف في أخر 4 مباريات لعبها خارج ملعبه في الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا.

** أصبح بايرن ميونيخ الفريق الثاني الذي لا يستقبل أي أهداف على ملعب أنفيلد هذا الموسم بعد مانشستر سيتي.

** انضم بايرن ميونيخ لـ ريال مدريد وبورتو ليكون ثالث فريق لا يستقبل أي أهداف من ليفربول على ملعب أنفيلد في دوري أبطال أوروبا منذ موسم 2008-2009.

** وصل فرانك ريبيري لـ 100 مباراة مع بايرن ميونيخ في كل البطولات الأوروبية. بواقع 86 مباراة في الأبطال، 11 في كأس الاتحاد، مباراتين في الأدوار التأهيلية لدوري الأبطال ومباراة في كأس السوبر الأوروبي.

** سدد ليفربول 10 مرات على مرمى بايرن ميونيخ في الشوط الأول للمباراة ليكون أكثر فريق سدد على مرمى الفريق الألماني في الشوط الأول لمباراة لدوري الأبطال هذا الموسم.

** حافظ مايكل بالاك لاعب بايرن ميونيخ وباير ليفركوزن وتشيلسي السابق على رقمه القياسي. إذ استمر ليكون اللاعب الألماني الوحيد الذي سجل في شباك ليفربول في دوري أبطال أوروبا.

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