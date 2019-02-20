كوفاتش: حققنا هدفنا أمام ليفربول.. الآن علينا إنهاء الأمور في ميونيخ

الأربعاء، 20 فبراير 2019 - 00:46

كتب : FilGoal

بايرن - ليفربول

يرى نيكو كوفاتش المدير الفني لبايرن ميونيخ أن فريقه حقق المطلوب منه بعدما خرج بالتعادل أمام ليفربول من ملعبه ووسط جماهيره.

وتعادل بايرن ميونيخ سلبيا مع ليفربول في ملعب أنفيلد، في المباراة التي جمعتهما ضمن ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وقال كوفاتش عقب المباراة: "حققنا هدفنا من المباراة، كنا نريد الخروج بالتعادل على الأقل وقد كان".

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وأضاف لقناة سكاي سبورتس "كان من الأفضل لو سجلنا هدفا ولكن الأمور كانت صعبة والمباراة قوية".

وأتم تصريحاته "نحن الآن علينا إنهاء الأمور في ميونيخ".

وتقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 13 مارس المقبل في ملعب أليانز أرينا معقل بايرن.

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