كلوب: النتيجة الحالية أفضل من التعادل الإيجابي.. علينا أن نلعب أفضل في الإياب

الأربعاء، 20 فبراير 2019 - 00:26

كتب : FilGoal

يورجن كلوب - ليفربول

يؤمن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن التعادل السلبي الذي خرج به فريقه أمام بايرن ميونيخ أفضل من التعادل الإيجابي بهدف لمثله أو بهدفين لمثلهما.

وتعادل ليفربول مع بايرن سلبيا بدون أهداف في ملعب أنفيلد في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وتحدث كلوب لشبكة "بي إن سبورتس" عقب المباراة قائلا: "النتيجة الحالية أفضل من التعادل 1-1 أو 2-2 وعلينا البناء عليها في مباراة الإياب".

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وواصل "لم يتقدم بايرن كثيرا كما يفعل بل دافع أمامنا، ولكننا في الأمتار الأخيرة لم نتحل بالدقة المطلوبة وارتكبنا بعض الأخطاء".

وأردف المدرب الألماني "في الشوط الأول كان هناك أكثر من فرصة لكن في الشوط الثاني غابت الفرص عن كلا الفريقين".

وأتم "علينا تقبل ما حدث وأن نلعب بشكل أفضل في الإياب".

وسوف يلتقي الفريقان في ملعب أليانز آرينا في الثالث عشر من مارس المقبل.

ويحتاج لليفربول للتعادل بأي نتيجة إيجابية للتأهل إلى ربع النهائي، أما بايرن فالفوز بهدف دون رد يكفيه لحجز بطاقة التأهل.

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