#ليلة_الأبطال بالفيديو – رأسية صلاح كادت تهز شباك نوير

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 - 22:29

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - بورنموث

كاد محمد صلاح يبعث برسالة مُفرحة لليفربول وجماهير ناديه لكن رأسيته أخطأت مرمى مانويل نوير.

ويواجه ليفربول منافسه بايرن ميونيخ اليوم الثلاثاء في ملعب أنفيلد في إطار ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وفي الدقيقة 24 حصل ليفربول على ركلة ركنية وشتتها دفاع بايرن وارتدت الكرة إلى ترينت ألكسندر أرنولد الذي أرسل عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء.

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وهرب صلاح من رقابة كل مدافعي بايرن وارتقى عاليا وحول العرضية برأسة قوية لكن تصويبته مرت بجوار مرمى مانويل نوير بقليل.

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