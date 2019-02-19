فيديو - أليسون ينقذ مرمى ليفربول من هدف بالنيران الصديقة

أنقذ اليسون حارس مرمى فريق ليفربول فريقه من هدف محقق بالنيران الصديقة من جويل ماتيب.

وكاد بايرن ميونيخ أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 13 بعد عرضية أرضية من تياجو ألكانتارا.

وحاول ماتيب إبعاد الكرة قبل الوصول لروبرت ليفاندوفسكي لكنها كادت تسكن الشباك لولا اصطدامها في أليسون.

ويستضيف ليفربول فريق بايرن ميونيخ في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب أنفيلد.

وتبادل الفريقان الهجمات من أجل تسجيل الهدف الأول، وأنقذ نوير هدفا من الريدز في الدقيقة 12 من محمد صلاح.

طالع أيضا

طردان وركلة جزاء مهدرة وأهداف رائعة.. الجونة يلحق بـ بيراميدز الهزيمة الثانية في الدوري

أحمد علي يكشف لـ في الجول سبب اشتباكه مع عمر جابر

عودة مروان وحمودي وتواجد الشناوي في قائمة الأهلي لمواجهة الداخلية

قائمة الزمالك - غياب محمود علاء ومدبولي استعدادا لمواجهة طلائع الجيش

"لاتخاذ ما يلزم لحفظ حقوق النادي".. الأهلي يناقش تعديلات الدوري ومواعيد الكأس الخميس