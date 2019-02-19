فيديو - أليسون ينقذ مرمى ليفربول من هدف بالنيران الصديقة

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 - 22:24

كتب : FilGoal

أليسون - ليفربول - وست هام

أنقذ اليسون حارس مرمى فريق ليفربول فريقه من هدف محقق بالنيران الصديقة من جويل ماتيب.

وكاد بايرن ميونيخ أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 13 بعد عرضية أرضية من تياجو ألكانتارا.

وحاول ماتيب إبعاد الكرة قبل الوصول لروبرت ليفاندوفسكي لكنها كادت تسكن الشباك لولا اصطدامها في أليسون.

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ويستضيف ليفربول فريق بايرن ميونيخ في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب أنفيلد.

وتبادل الفريقان الهجمات من أجل تسجيل الهدف الأول، وأنقذ نوير هدفا من الريدز في الدقيقة 12 من محمد صلاح.

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