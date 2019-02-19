سكاي: لامبارد أو زيدان بدائل محتملة لخلافة ساري في تشيلسي

يقترب ماوريسيو ساري من الرحيل عن قيادة تشيلسي بعد سلسلة من النتائج السيئة أطاحت بالبلوز من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي والابتعاد عن المراكز الخمسة الأولى بالدوري الإنجليزي.

وكشفت شبكة سكاي سبورتس أن الثنائي زين الدين زيدان وفرانك لامبارد مرشحان ليقود أحدهما البلوز في الفترة المقبلة.

ويرى تقرير سكاي سبورتس أن مواجهة تشيلسي لمانشستر سيتي في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية والمقرر لها يوم 24 فبراير قد تكون الأخيرة لساري في حالة الخسارة.

وسقط تشيلسي في مباراتين من أخر ثلاث مباريات، إذ خسر أمام مانشستر سيتي بسداسية نظيفة، وودع كأس الاتحاد بهدفين نظيفين أمام مانشستر يونايتد.

وأوضح تقرير سكاي أن هناك محادثات حدثت من جانب مسؤولين بارزين في تشيلسي حول مستقبل ماوريسيو ساري في الفريق.

ومنذ رحيل زين الدين زيدان عن قيادة ريال مدريد في مايو 2018 ولم يقم بتولي قيادة أي فريق حتى الآن.

أما فرانك لامبارد فيقود فريق ديربي كاونتي منذ بداية الموسم الجاري ومن المفترض أن ينتهي تعاقده في صيف 2021.

وتولى ساري تدريب تشيلسي قبل انطلاق الموسم الجاري ويمتد تعاقده حتى صيف عام 2021.

وخاض ساري مع تشيلسي 42 مباراة فاز في 27 وتعادل في 6 وخسر في 9.

وسجل الفريق اللندني تحت قيادة المدرب الإيطالي 76 هدفا واستقبل 44.

ويحتل تشيلسي المركز السادس في جدول ترتيب الدوري برصيد 50 نقطة بالتساوي مع أرسنال ولكن فارق الأهداف يصب في مصلحة المدفعجية.

ويفصل تشيلسي عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع نقطة واحدة فقط.

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