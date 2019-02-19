تشكيل #ليلة_الأبطال - تغييرات كثيرة لتعويض غيابات بايرن ضد ليفربول

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 - 20:58

كتب : FilGoal

ليون جوريتسكا - بايرن ميونيخ

أجرى نيكو كوفاتش المدير الفني لبايرن ميونيخ الألماني العديد من التغييرات لتعويض الغيابات الكثيرة التي تضرب فريقه خلال مواجهة ليفربول.

ويلعب ليفربول ضد بايرن ميونيخ في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا في ملعب أنفيلد رود معقل الريدز.

ويغيب عن بايرن أمام ليفربول كل من توماس مولر وجيروم بواتينج وليون جوريتسكا وتوليسو وآرين روبن.

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وجاء تشكيل بايرن كاملا كالآتي:

المرمى: مانويل نوير.

الدفاع: جوشوا كيميتش – زولا – ماتس هوميلس – ديفيد ألابا.

الوسط: خافي مارتينيز – تياجو ألكناتارا – جيمس رودريجيز.

الهجوم: سيرجي جنابري – روبرت ليفاندوفسكي – كينجيسلي كومان.

وتقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 13 مارس المقبل في ملعب أليانز أرينا معقل بايرن.

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