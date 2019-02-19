ليلة_الأبطال – أليجري: ديبالا سيبدأ أمام أتليتكو.. ورونالدو وحده لن يفعل شيئا

كشف ماكسيمليانو أليجري المدير الفني ليوفنتوس عن نيته الدفع بباولو ديبالا لاعب الفريق في التشكيل الأساسي الذي سيخوض لقاء أتليتكو مدريد.

ويحل يوفنتوس ضيفا على أتليتكو مدريد غدا الأربعاء في ملعب واندا ميتروبوليتانو لملاقاته في إطار ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وتحدث أليجري في المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الثلاثاء قائلا: "ديبالا سيبدأ غدا، أما سامي خضيرة فلديه إصابة ولم يسافر معنا بسبب ذلك".

وعن اللقاء قال: "لعبنا في الأربع سنوات الأخيرة العديد من المباريات الهامة وغدا سيكون لقاء هام آخر وأتليتكو فريق قوي ومنظم جيدا في الدفاع".

وأردف "دييجو سيميوني جيد للغاية في إعطاء أتليتكو عقلية قوية في الدوري ودوري الأبطال وهذا هو سبب تحقيقهم نتائج عظيمة".

قبل أن يشيد بفريقه قائلا: "الفريق ينضج بدنيا وعقليا وتكتيكيا جيدا ويجب أن نستمر على ذلك المنوال خاصة وإننا ندخل في أهم مرحلة في الموسم".

وشدد أليجري "دوري الأبطال ليس اختيارا لنا بل هدف نريد تحقيقه وهو يعتمد على اللحظات الصغيرة التي إما أن تكون في صالحك أو ضدك".

وبسؤاله عن وجود كريستيانو رونالدو في فريقه قال: "تواجده ميزة كبيرة لكنه لن يفعل أي شيء وحده بل نحتاج مجهود الفريق ككل".

وأخيرا سُئل أليجري عن مواجهة لاعبه السابق ألفارو موراتا قال: "لقد نضج كثيرا منذ أن كان معنا هو لاعب خطير خاصة في المباريات الإقصائية وغدا علينا أن نراقبه جيدا".

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