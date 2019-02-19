تشكيل #ليلة_الأبطال - صلاح يقود ليفربول ضد بايرن.. وفابينيو قلب دفاع

اعتمد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول على البرازيلي فابينيو لتعويض غياب المدافع فيرجيل فان دايك أمام بايرن ميونيخ.

ويلعب ليفربول ضد بايرن ميونيخ في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا في ملعب أنفيلد رود معقل الريدز.

ويغيب فان دايك بسبب الإيقاف بعدما حصل على إنذار خلال مباراة نابولي الأخيرة في دور المجموعات.

بينما يقود النجم المصري محمد صلاح هجوم ليفربول في مواجهة بايرن.

وجاء تشكيل ليفربول كاملا كالآتي:

المرمى: أليسون.

الدفاع: أليكس أرنولد – جويل ماتيب – فابينيو – أندي روبيرتسون.

الوسط: جورجينيو فينالدوم – نابي كيتا – جوردان هيندرسون.

الهجوم: محمد صلاح – روبيرتو فيرمينو – ساديو ماني.

وتقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 13 مارس المقبل في ملعب أليانز أرينا معقل بايرن.

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