#ليلة_الأبطال – بيانيتش: علينا التحلي بالصبر ضد أتليتكو.. شيء واحد يحفزهم أمامنا

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 - 20:32

كتب : FilGoal

بيانيتش

طلب ميراليم بيانيتش لاعب خط وسط يوفنتوس فريقه بضرورة تحلي الصبر في المباراة التي ستجمعهم بأتليتكو مدريد غدا الأربعاء.

ويحل يوفنتوس ضيفا على أتليتكو مدريد في ملعب واندا ميتروبوليتانو لملاقاته في إطار ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وتحدث بيانيتش في المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الثلاثاء قائلا: "يجب أن نتحلى بالصبر في المباراة فأتليتكو يعرف كيف يدافع بشكل جيد".

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وعن كريستيانو رونالدو زميله في الفريق قال: "مثلنا جميعا هو يريد الفوز وتسجيل بعض الأهداف هو مستعد تماما للمباراة".

وأتم "أتليتكو سيكون لديه حافز كبير أمامنا للفوز من أجل بلوغ النهائي الذي سيقام في ملعبهم".

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بيانيتش يوفنتوس أتليتكو مدريد

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